Ce parfum sa alegi pentru vara

Ador parfumul pielii lui. Ma imbat cu parfumul zambilelor si al liliacului. Am fluturi in stomac cand simt din senin parfumul din copilarie sau pe cel pe care l-am purtat intr-o vacanta si ma fascineaza ambitia cu care parfumul cuiva persista in simturile mele dupa ce ne-am despartit.