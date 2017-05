Cu toate astea, nimic nu ma impedica sa visez la momentul in care o sa devin "dependenta" de sport. Pentru ca imi place ideea si imi doresc din suflet sa nu mai gafai dupa ce urc un etaj la bloc. Pentru ca am simtit pe pielea mea ce inseamna sa faci cateva ore de sport si apoi sa ai o energie de invidiat si pentru ca starea mea interioara s-a schimbat instant de la rau la bine dupa doar o ora de exercitii.

Insa sportul nu inseamna doar sa platesti un abonament si sa tragi de fiare. Sportul inseamna aer curat si incarcare cu energie din natura. Daca m-ar tine picioarele, cum se spune, as alerga in fiecare dimineata in parc, inainte sa merg la birou. Si o sa fac asta! Poate nu dimineata, dar cand se lasa seara o sa imi iau iubitul, pentru ca stiu ca si el vrea acelasi lucru, si o sa ne aventuram timp de o ora pe aleile parcurilor.

Am facut chiar si un prim pas spre asta - mi-am cautat tinuta potrivita. Stiu ca normal ar fi fost sa am deja in dulap o pereche de pantaloni sport si o pereche de adidasi de alergat, dar... chiar nu am. Tricouri, in schimb, imi pot schimba 10 pe zi... toate potrivite pentru activitatile din parc.