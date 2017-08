Pregateste-te de ploi cu cele mai dragute umbrele!

Scriu acest material in speranta ca maine, poimaine sau poate peste cateva ore o sa se indure cineva de noi si o sa ne racoreasca cu o ploaie blanda care sa tina pana a doua zi dimineata, cand ne trezim si trebuie sa plecam la locurile de munca.

Scriu acest material pentru cele care iubesc ploaia si plimbarile in ploaie, care se incarca de energie atunci cand norii pun stapanire pe cer si nu se sperie de vant si de picaturile de apa.

Si mai scriu acest material pentru doamnele si domnisoarele care vad intr-o umbrela un accesoriu must have care le infrumuseteaza tinutele de zi cu zi si nu ies din casa pana ce umbrela nu se asorteaza perfect cu hainele pe care le imbraca in ziua respectiva.