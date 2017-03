Stii ca ai gasit jobul perfect pentru tine atunci cand te dai jos din pat si te gandesti "Ieeei, e luni!". Desi suna ca un scenariu idilic, in realitate e perfect plauzibil, asa cum v-ar putea povesti toata redactia Kudika. De acasa din varful patului sau din timpul calatoriilor catre destinatii exotice, oamenii pasionati au reusit sa imbine utilul cu placutul si sa ajunga cunoscuti in toata lumea. Vloggeri, bloggeri din toate categoriile sau gameri profesionisti si-au facut un renume in sfera digitala si au, pe buna dreptate, cele mai cool joburi din lume.

1. Ready, set...vlog!

Vloggerul este o specie relativ noua in peisajul digital care se inmulteste si prospera pe YouTube. La un click distanta de tine se afla toate informatiile de care ai nevoie despre absolut orice, de la tutoriale despre cum sa te urci in copac pana la construirea vreunui gadget. Mai important decat informatia propriu-zisa este experienta personala a vloggerului care trece de bariera pixelilor. Astfel, canalele de YouTube ale acestor digitally natives au ajuns la milioane de abonati si nenumarate afisari.

2. Digital Travel&Daredevil

Bloggerul de calatorii se numara cu siguranta printre cele mai cool joburi din era digitala. Calatoresti in toata lumea, iti impartasesti experientele si bonus peste bonus, poti sa castigi bani frumosi din acest lucru. Nu e de mirare ca vloggerii de calatorii se numara printre cei mai populari "cetateni" ai internetului.

Alex Chacon este unul dintre ei iar povestea lui pare o interpretare cu final fericit a povestii Into the wild. Alex a terminat facultatea, a vandut tot ce a avut si apoi a strabatut 41 de tari pe motocicleta. Astfel, Chacon a adunat peste 300 000 km in mai putin de 2 ani de zile iar peripetiile sale au fost urmarite de milioane de ori. Pe Alex il gasiti aici.

Devin Super Tramp este un alt exemplu de succes in ceea ce priveste vloggerii. Super Tramp, pe numele sau adevarat Devin Graham are 4.4 milioane de abonati iar videoclipurile sale au strans in total aproape 900 de milioane de vizualizari. Clipurile lui Devin sunt pline de adrenalina, experiente inedite si destinatii care te lasa cu gura cascata.



3. Professional gamers

Cu siguranta toti am avut acel moment din viata in care nu ne-am dezlipit de monitorul calculatorului de dragul unui joc, fie ca e vorba de Counter, FIFA sau orice alt joc captivant. Astazi, gamerii profesionisti fac sute de mii de dolari pe an din competii digitale. Trendul a atins cote maxime in Asia insa vestul a inceput sa tina pasul in campionatele de "e-sport". Dincolo de adrenalina si de pasiune, banii castigati in astfel de competitii sunt unul dintre motivele pentru care au crescut in popularitate.

Zhang Ning este unul dintre cei mai buni gameri din lume iar castigurile lui se ridica pana la aproape 2 milioane de dolari obtinuti in campionatele de Dota 2.

Petter Dager, cunoscut cu PPD are 24 de ani iar castigurile sale au trecut de 2 milioane de dolari in ultimii ani si a participat la zeci de turnee de Dota 2.