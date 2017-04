In weekendul 22 - 23 aprilie ne reintram in ritm, dam jos din straturi si din moleseala si iesim in aer liber sa ne luam doza de verde, soare si aer curat, la cel mai relaxat si relaxant mini-festival urban de la firul ierbii, Gradina cu Artisti, din parcul Gradina Icoanei.

Sambata, 22 aprilie, planuim sa va trezim cu un workshop de percutie cu djembe (tobe africane), tamburine, maracas, oceandrum si multe alte minuni de zornait, lovit si zanganit sustinut de Jean-Baptiste Manitou si Ana Maria Arlequin, iar duminica, 23 aprilie, vom avea un concurs de Cards against Humanity sustinut de prietenii nostri de la Creative Board Gaming.

Pentru ca intram in al saptelea an de cand la Gradina cu Artisti am scos artizanii in strada, pregatim targ mare cu 50 de mesteri priceputi care ne aduc haine, accesorii felurite, decoratiuni, jucarii, turta dulce delicioasa, inghetata si multe alte lucrusoare de purtat, de gustat, de oferit in dar sau de luat acasa.

Nu ii chemam doar sa isi expuna comorile dar sa ne arate si din secretele manufacturarii asa ca va asteapta multe ateliere pentru cei mici si mari: de ceramica cu Ch'artist - Paint Your Own Pottery Studio, de desen cu Legendele Dacilor (sustinut de Mihai Grajdeanu)si Asociatia-Editura Istoria Artei, de impaslit lana cu Roxana Stefanescu de la handmade-shic.ro, decoupage si go cu Igloo after-school si de decoratiuni cu flori din hartie colorata si personaje din linguri cu Asociatia Culturala Sarang Hangug.

In zona de lounge puteti lenevi pe perne unde iarba creste, puteti savura o cafea aromata si va mai provocam cu tatuaje temporare cu henna de la Henna Journey si codite colorate cu ata facute de fetele de la Artizane.

Ca de obicei, prietenii nostri de la Dog Rescue Romania vin cu catei si pisici de cunoscut, iubit si adoptat iar Fundaţia Visul Luanei si Wilderness Research and Conservation ne vor invata ce trebuie sa facem cand gasim animale cu care nu sunt obisnuiti.

Se vor mai gasi in Gradina de primavara cei mai faini artisti care canta muzica strazii, cauza de sustinut de la minuni.ro, expozitie de la Andreea Angheluta Atelier si standul comunitatii Work at Home Moms Romania, unde puteti afla cum va gestionati impulsurile creatoare cand familia creste.

Intrarea la toate evenimentele Gradinii cu Artisti este libera.

Anul acesta va asteptam la patru editii: Gradina de Primavara (22 – 23 aprilie), Targul de Mosi (20 – 21 mai), Sanzienele (24 - 25 iunie), Sarbatoarea Recoltei (16 – 17 septembrie).

Programul complet al Gradinii de primavara il gasiti pe pagina de Facebook Gradina cu Artisti ( https://www.facebook.com/GradinaCuArtisti/ ) si pe site-ul http://gradinacuartisti.ro/