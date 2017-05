Atentie creeaza dependenta!

Anul acesta vom avea parte de seriale noi fenomenale in care vom gasi personaje interesante, misterioase, fascinante si povesti spectaculoase din care ne-am dori sa facem parte. Dupa cum v-am mai spus, sunt o mare devoratoare de seriale si nu sunt putine momentele in care prefer sa ma inchid in bula mea magica si sa descopar necunoscutul din spatele imaginilor. Trebuie sa recunosc ca nu ma asteptam ca 2017 sa fie mai ofertant in ceea ce priveste serialele bune, insa am ramas mai mult decat suprinsa, iar cateva dintre ele m-au transformat rapid intr-o fana a lor.

10 seriale noi pe care merita sa le urmaresti

1. Big Little Lies

Un serial pe care il recomand din inima, atat din pricina scenariului, cat si din pricina distributiei extraordinare din care fac parte: simpatica Reese Withespoon, superba Nicole Kidman, interesanta Shailene Woodley sau Alexander Skarsgard, unul dintre cei mai sexy actori in momentul de fata. Actiunea are loc in minunatul oras Monterey, in care dupa vizionarea serialului mi-am promis ca o sa ajung odata si odata. Frumusetea acestui serial este data de faptul ca nu vrei sa ajungi la final, sa descoperi adevarul din spatele crimei, ci te bucuri efectiv de fiecare episod si iti doresti sa faci parte cat mai mult din povestea acelor femei.

2. Taboo

Un serial pe care l-am asteptat cu sufletul la gura si care este cu siguranta unul dintre cele mai bune seriale din 2017 si nu numai. Este de ajuns sa spun ca il vom regasi pe nimeni altul decat Tom Hardy intr-un rol care i se potriveste manusa si care te va fascina cu fiecare episod, intr-o atmosfera sumbra, gotica si misterioasa, in care actiunea se impleteste cu istoria si un strop de supranatural. Nu o sa va dau foarte multe detalii, va spun doar ca merita urmarit, daca nu pentru povestea in sine, macar pentru felul in care Tom Hardy resuseste, inca o data, sa creeze un personaj teribil de fascinant.

3. The Handmaid’s Tale

4. 13 Reasons Why

este un serial nou bazat pe romanul lui Margaret Atwood si este pe cat de interesant, pe atat de terifiant. Actiunea se desfasoara intr-o societate totalitara distopica, care fusese cunoscuta in trecut ca Statele Unite. Din pricina dezastrelor naturale si a ratei natalitatii in scadere drastica, societatea devine condusa de un regim fundamentalist care trateaza femeile ca pe o proprietate a statului. Offred este una dintre ultimele femei fertile ramase si face parte din casta femeilor folosite in incercarea disperata de a repopula lumea.

Unul dintre acele seriale bune care te prinde de la primul episod si pe care nu te poti opri din a-l urmari pana nu ajungi la final. 13 Reasons Why, o creatie a celor de la Netflix s-a transformat repejor in cel mai popular serial al anului 2017 si asta in primul rand, din punctul meu de vedere, datorita scenariului. Un serial care a reusit sa ma captiveze imediat si pe care l-am urmarit aproape fara oprire. Hannah, eleva intr-un liceu american se sinucide si lasa in urma niste casete care ascund secretele tuturor celor care au ranit-o in vreun fel si sunt vinovati de alegerea ei.

5. The White Princess

Daca va plac filmele si serialele de epoca atunci The White Princess va deveni unul dintre preferatele voastre. O adaptare a romanului lui Philippa Gregory si o continuare a seriei The White Queen, serialul spune povestea plina de intrigi si pasiuni a casatoriei dintre Elizabeth York si Henry al VII-lea. De la decor, costume, poveste totul este deosebit la acest serial, iar daca v-a placut istoria cu atat mai bine deoarece, veti afla ce s-a intamplat in timpul cunoscutul Razboi al Rozelor din Anglia.

6. American Gods

Cel mai nou proiect al celor de la HBO este o adaptare a romanului lui Neil Gaiman si este un serial destul de ciudat, dar care promite. In prezent, zeii vechi sunt din ce in ce mai slabiti si mai fara puteri deoarece numele lor au fost uitate si nu mai inseamna nimic pentru oameni, care acum au deveni dependenti de alti „zei” precum internet, media sau droguri. Din pricina aceasta va urma un razboi intre vechii si noii zei care sunt dispusi la orice pentru a-si pastra puterea.