Care vine… si e ceva standard, de cele mai multe ori lucruri pe care le stim deja. De ce am comanda alte lucruri mai ciudate, dat fiind ca ne-am fript de atatea ori (si cand zic fript ma gandesc si la nopti nelinistite si alte lucruri nesocotite)? Si, la sfarsit, va asteptam si data viitoare (cu sau fara politete falsa). O reteta standard, care nu mai necesita prea mult efort, cu care sunt intampinate obisnuinte de consum care nu se risca.

Dar daca am scoate comodul din aceasta ecuatie? Cum ar fi ca cel care este obisnuit cu obisnuitul sa nu mai fie tratat ca cineva traitor intr-o medie absoluta, facila, vandabila? Daca, in loc de lucrurile la care se asteapta de la orice local (a zis cineva cartofi prajiti?), sa nu primeasca decat o lista de cuvinte? Adica o lista cu lucrurile pe care orice local le are in camara? Si un pix cu care sa aleaga ce ar vrea sau i-ar placea sa manance? Si un bucatar aspectuos care sa stie sfatos sa spuna nu, aia nu se potriveste cu aia.

Sa reluam: nu suntem obisnuiti sa ne asezam la o masa, sa nu asteptam un numar de minute si sa vina un domn serios (in tinuta de scandal) care sa se uite pe ce am bifat si sa scape un… „mda” atoatecunoscator si apoi sa ne spuna cum a mai vazut el pe undeva (pe la Nantes sau Bilbao) pe cineva care a mancat ceva similar si nu e chiar o alegere proasta daca o combini cu asta si cu cealalta. Omul sfatos pleaca, ne gandim ca sigur face misto cu ceilalti priceputi de alegerile noastre plebee. Vine preparatul, ne uitam nedumeriti ca noi l-am ales, dar seamana si nu rasare, gustam, ne place (cum nu, ca sigur se intoarce arbitrul serii si sigur trebuie sa ne placa). Na, o experienta cum nu ne-am gandit sa avem. La sfarsit vine sa ne spuna cum, de fapt, el a luat de la noi lucruri, a adaugat mult de la el (uneori chiar si lucruri pe care am mentionat expres ca nu, sa zicem usturoi) si a iesit asta. Ne place? Ne place!

Practic, am vorbit despre ceea ce poarta numele de Freestyle Dinner si Felix Ivanov, de regasit in zilele de miercuri in Praporgescu 31, la Lente, doar cu rezervare, curiozitate si deschidere la dialog cu un chef. Poti gasi detalii pe lente.ro/freestyle.