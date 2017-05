comunicat de presa

Pe data de 17 mai a avut loc a sasea editie Digital Divas by AVON, cel mai important eveniment dedicat online-ului feminin din Romania, care reuneste si celebreaza an de an povestile definitorii pentru succesul in social media. In prima parte a evenimentului s-a desfasurat conferinta Digital Divas by AVON, iar in a doua parte – gala de premiere Digital Divas Awards, care ofera recunoastere celor mai vizibile proiecte Fashion, Beauty & Lifestyle derulate in online-ul romanesc in ultimul an.

Conferinta Digital Divas by AVON

500 de participanti s-au reunit la Palatul Bragadiru sa ii asculte pe cei 10 speakeri ai acestei editii - vedete si specialisti ai online-ului romanesc, iar mii de utilizatori au urmarit evenimentul live pe www.digitaldivas.ro. Reunite sub tema The Influencer’s Dilemma, cele trei sesiuni s-au conturat astfel:

The ABC of being an influencer: Diana Papuc (Art Director), Valentin Suciu (Creative Director - JAZZ), Robert Katai (Content Marketing Strategist - Bannersnack); moderator: Andreea Retea (lifestyle blogger - Andressa.ro).

How to work with brands: Stela Toderascu (Senior Manager Commercial Marketing - AVON Romania si Moldova), Alexandra Chelu (Marketing Manager - Lenovo Romania), Marta Usurelu (Redactor sef - Biz Magazine), Laurentiu Dumitrescu (Managing Director - Digital Star); moderator: Mugur Patrascu (fondator Screen Native).

Share inspiration: Cristina Lupu si Josephine Ciel (online entertainers – LikeOne), Matei Dima (online entertainer – BRomania), Lorena Buhnici (fondator Cavaleria.ro si Lorena.Buhnici.ro); moderator: Noemi Meilman (Fashion & Cultural PR, NoemiMeilman.com).

Gala Digital Divas Awards

Gala de premiere Digital Divas Awards a fost gazduita de catre actrita Olimpia Melinte, iar in cadrul acesteia au fost recunoscute cele mai influente bloguri si personalitati online din ultimul an.

La fel ca in fiecare an, votul online al publicului, exprimat in perioada 24 aprilie – 7 mai, a contat in egala masura cu votul oferit de catre cei 47 jurati. Membrii juriului au fost selectati in functie de relevanta acestora pentru fiecare categorie in parte, acestia fiind vedete, personalitati din domeniile Fashion & Beauty, jurnalisti, dar si profesionisti din comunicare si marketing.

Daca la 12 din cele 14 categorii castigatorii au fost alesi in egala masura de catre juriu si de catre votul online al publicului, au existat doua categorii la care castigatorii au fost alesi in mod diferit - la categoria People's Choice Award, acesta a fost desemnat exclusiv de catre votul publicului, iar distinctia AVON Award for Social Causes a fost oferita de catre un juriu format exclusiv din reprezentanti ai companiei AVON.

Castigatorii Digital Divas Awards 2017 sunt urmatorii:

Young Divas in Beauty Blogging

Locul I. Rose Emily, www.TheDailyFashionInspiration.com

Locul II. Theo Stanescu, www.Beautynotblab.wordpress.com

Locul III. Andreea Enache, www.FarmacistuldeServiciu.ro

Young Divas in Fashion Blogging

Locul I. Cristina Belciu, www.The-Voguish-Signature.ro

Locul II. Ruxandra Rizea, https://RuxandraRizea.com

Locul III. Luana Codreanu, www.LastMinuteCouture.com

Most Active Beauty Blogger

Locul I. Andreea Balaban, www.AndreeaBalaban.ro

Locul II. Diana Rogojan, www.dyRogue.com

Locul III. Denisa Sima M., www.DenisaSimaM.ro

Most Active Fashion Blogger

Locul I. Sandra Bendre, www.SandraB.ro

Locul II. Madalina Merca, www.IndieChase.com

Locul III. Deea Codrea, www.xcentrica.ro

Best Women Websites

Locul I. www.AListMagazine.ro

Locul II. www.ELLE.ro

Locul III. www.AndreeaRaicu.ro

Best Use of Photography in Fashion & Beauty Blogging

Locul I. Dana Rogoz, www.DanaRogoz.com

Locul II. Alina Ceusan, www.AlinaCeusan.net

Locul III. Laura Cosoi, www.LauraCosoi.ro

Best Use of Video in Fashion & Beauty Blogging

Locul I. Andreea Balaban, www.AndreeaBalaban.ro

Locul II. Alina Ceusan, www.AlinaCeusan.net

Locul III. Ioana Grama, www.IoanaGrama.ro

Best Facebook Page in Fashion & Beauty (Blogging)

Locul I. Alina Ceusan, www.AlinaCeusan.net

Locul II. Ioana Grama, www.IoanaGrama.ro

Locul III. Sanziana Negru, www.SanzianaNegru.com

Best Instagram Account in Fashion & Beauty (Blogging)

Locul I. Ioana Grama @ioanagrama

Locul II. Alina Ceusan, @alinaceusan

Locul III. Alina Tanasa & Diana Enciu, @fabmuse_alina & @fabmuse_diana

Best Beauty Blogs

Locul I. Sanziana Negru, www.SanzianaNegru.com

Locul II. Maria Dragason, www.Special-Koko.com

Locul III. Dana Sota, www.DanaSota.com

Best Fashion Blogs

Locul I. Alina Ceusan, www.AlinaCeusan.net

Locul II. Alina Tanasa & Diana Enciu, www.FabulousMuses.net

Locul III. Dana Rogoz, www.DanaRogoz.com

AVON Award for Social Causes

Oana Bratila - #HaiCuMine

People’s Choice Award

Ioana Grama

Digital Diva of the Year

Dana Rogoz