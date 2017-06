Cum asa? E atata tehnologie in jur - in birouri, in centrele comerciale, cinematografe, posete, buzunare si in casele noastre - incat, fie ca ne intereseaza sau nu subiectul, aflam cu totii despre ultimele descoperiri, invatam despre noile tehnologii si le primim in vietile noastre.

Una dintre minunatiile pe care stiinta le-a creat pentru noi este casa inteligenta - un concept care reuneste tehnologii variate, cu aplicabilitate casnica, de obicei conectate intre ele si administrate de la distanta, menite sa ne faca viata mai usoara. Cum reusesc asta? Transformand casele in „organisme” din ce in ce mai autonome, care consuma mai putine resurse, mai putin timp si asigura mai mult confort. Si transformandu-ne pe noi in ecologisti relaxati.

Daca a avea astfel de tehnologii de ultima generatie in propria locuinta iti pare un scenariu mult prea indepartat, vestile sunt bune: exista cel putin 3 tehnologii noi, in tara noastra - extrem de practice si prietenoase, dar cu accent pe functia de entertainment - care fac trecerea de la casa inteligenta, la casa creativa:

1. Jocuri de lumini, prin sistemele de iluminat wireless, cum este acesta, care iti permite sa te joci cu luminile din intreaga casa, individual sau simultan, sa schimbi luminozitatea, culorile, intensitatea, tonurile de alb si functiile si chiar sa recreezi, in propria locuinta, culorile dintr-o fotografie. Ca sa te poti bucura de o astfel de experienta, ai nevoie de aplicatia speciala, pe care o descarci pe mobil sau pe tableta, si de instalarea unei conexiuni de tip Bridge sau a unui set dedicat, dezvoltat de producator.

Poti conecta, astfel, pana la 50 de becuri, din interiorul si exteriorul locuintei, avand posibilitatea sa controlezi luminile inclusiv de la distanta. Instalarea unui astfel de sistem in locuinta este o idee excelenta, daca iti doresti sa ai parte de mai multa relaxare, daca ai copii sau daca obisnuiesti sa organizezi mese si petreceri pentru prieteni.

, asemanator unui dispozitiv USB, care iti conecteaza mobilul, tableta sau computerul cu televizorul, oferindu-ti posibilitatea sa ai acces simultan la diferite programe sau sa ai parte, direct pe ecranul televizorului, de experientele cu care erai obisnuita online, cum ar fi Facebook Live. Astfel conectat , televizorul poate reda muzica, fotografii, jocuri sau prezentari.

Un alt aspect interesant este faptul ca un dongle iti poate permite sa utilizezi tableta simultan cu copilul tau, fiecare traind o alta experienta: cel mic poate viziona o emisiune sau un film pe ecranul televizorului, conectat la tableta, in timp ce tu iti poti vedea de alte treburi.

3. Sistemele de case inteligente, care au inceput sa fie instalate si in Romania si care conecteaza cam tot ce ai in casa: calorifere, jaluzele, aparate de aer conditionat, produse electrocasnice, sistemele de alarma pentru locuinta - toate acestea putand fi controlate prin telefonul mobil sau prin tableta.

Imagineaza-ti cum ar fi sa poti pleca in vacanta, stiind ca ai posibilitatea sa programezi de la distanta diferite setari pentru casa ta, sau sa pornesti sistemul de incalzire cu cateva ore inainte sa revii acasa.

Tu cum te impaci cu tehnologia si cat de prietenoase ti se par astfel de solutii inteligente pentru locuinta?