Se spune din mosi-stramosi ca noaptea de Sanziene sau Dragaica e una magica, in care toate minunile sunt posibile, cerul se deschide, zanele danseaza si sarbatoresc soarele, dragostea si pofta de viata. Am planuit asadar exact in weekendul de dupa aceasta noapte miraculoasa (24 – 25 iunie) o mare sarbatoare la firul ierbii, in inima orasului, in Parcul Gradina Icoanei din sectorul 2.

Pentru ca toate fetele sunt zane de Sanziene si trebuie sa fie si mai frumoase, am pregatit targ mare cu peste 50 de mesteri priceputi care ne aduc haine, bijuterii , accesorii felurite si multe alte lucrusoare cu care sa va impodobiti, pe care sa le purtati, oferiti in dar sau luati acasa. Nu promitem ca va veti gasi ursitul la balciul nostru de Sanziene dar e un prilej bun sa iesiti din casa si sa vedeti daca a venit si el pe acolo sa va caute.

Cum cere traditia, le aducem pe fetele pricepute de la Pirate Art care sa va impleteasca cositele si sa va faca codite colorate si poate-poate le puteti convinge sa se uite putin in viitorul vostru din cartile de tarot, pe Mirela care va invata sa faceti coronite din flori si pe Laura de la Henna Journey care va impodobeste cu tatuaje temporare spectaculoase cu henna.

Zanele canta danseaza de Sanziene asa ca Ioana Lupescu de la Bucuresti Swing Dance Society va invata dansuri mai putin arhaice dar mai usor de exersat si pentru ne-experimentati iar Jean Baptiste Manitou si Arlequin ne invita sambata seara la mare jam session cu instrumente nemaiauzite.

Si cei mici care ne trec pragul parcului vor avea parte de sesiunile lor de magie, cand lucrurile nu o sa mai fie exact ce erau - transformand lutul simplu in flori colorate cu Ch’artist – Paint Your Own Pottery Studio, colorand cu Comics Didactic, decorand obiecte cu tehnica servetelului cu Dori’s Creations si realizand personaje din linguri cu Sarang Hangug. Tot pentru ei, duminica seara se face o calatorie in timp, acum 50000 de ani, intr-un trib in care limbajul este sunetul tobelor africane, bolurilor tibetane, cel al maracas-urilor amerindiene si al apelor din tobele siberiene, caci aducem un nou atelier de drumming.

Prietenii nostri de la Ludotech, centru de activitati educationale pentru copii si parinti, unde se promoveaza numai carti, jocuri si jucarii cu sens, fac spatiu de cunoastere, joaca si relaxare pentru copii cu cort cu retro cinema, jucarii senzoriale din lemn, puzzle-ul nesfarsit Tri-Horse si simpaticul robotel Cubetto si pentru parinti cu Flux cel care da dependenta, placa motrica plina de provocari si carti si reviste destepte. Tot ei ofera vouchere de testat spatiul lor permanent tuturor celor care cumpara de la mesterii nostri hainute, jucarii si accesorii pentru cei mici.

Scoatem din nou pernele in zona de lounge ca sa puteti lenevi unde iarba creste, savura cafeaua turceasca aromata si dulciurile de la Micul Bazar si sandvisurile pregatite pe loc de Baghete pe roti, gusta cea mai buna inghetata din oras de la Butoiul cu inghetata si turta dulce de Covasna.

Ca de obicei, veti gasi la targ catei si pisici de cunoscut, iubit si adoptat, expozitie de pictura cu zane de la Corina Chirila si cauze de sustinut de la Ana si Copiii.

Intrarea la toate evenimentele Gradinii cu Artisti este libera.

Programul complet al Targului de Sanziene il gasiti pe pagina de Facebook Gradina cu Artisti (https://www.facebook.com/GradinaCuArtisti/) si pe site-ul http://gradinacuartisti.ro/.