comunicat de presa

Primaria Capitalei prin ARCUB organizeaza singurul festival international de teatru de strada din Bucuresti, care anul acesta devine cel mai mare eveniment de profil din tara. intre 1 si 30 iulie, a noua editie a festivalului aduce la Bucuresti sute de artisti internationali si peste 40 de spectacole din Franta, Columbia, Italia, Germania, Olanda, Austria, Spania si Romania.

Festivalul International de Teatru de Strada Bucuresti - B-Fit in the Street! mareste in 2017 doza de distractie cu un program de spectacole de teatru de strada, in fiecare weekend din LUNA IULIE, de VINERI pana DUMINICA, de la ora 19:00 pana la ora 23:00 in urmatoarele zone din Capitala: piata GEORGE ENESCU, piata REVOLUTIEI, PARCUL KRETULESCU, CALEA VICTORIEI, piateta ODEON, piata UNIVERSITATII, piata CONSTITUTIEI, PARCUL UNIRII, BULEVARDUL UNIRII sI CENTRUL ISTORIC.

Deschiderea Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti - B-Fit in the Street! va avea loc sambata, 1 IULIE, incepand cu ora 18:00 si va fi marcata prin trei momente spectaculoase semnate de companii internationale de teatru urban.

