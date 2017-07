comunicat de presa

Domeniul castelului Banffy promite sa gazduiasca si in acest an o editie memorabilia Electric Castle, cea mai spectaculoasa de pana acum. Pe langa un line-up de top ce include nume celebre precum Duke Dumont, Paul van Dyk sau berlinezii de la Moderat, EC 2017 beneficiaza si de tehnologie pe masura. Loud Music Entertainment pregateste cu acest prilej cea mai mare productie LED facuta vreodata de o firma romanesca pe plaiuri mioritice. 450 mp de ecran LED vor gazdui un spectacol luminos record in Romania.

In plus, Loud Music Entertainment, membru Megaforce Network, pregateste pentru Bontida scena Megaforce TVG I, aceeasi piesa folosita si pentru mega-concertul Kings of Leon care a avut loc in capitala.

Loud Music Entertainment este unul dintre principalii furnizori de echipamente si servicii tehnice profesionale din Romania. Portofoliul nostru cuprinde atat productii spectaculoase la care au luat parte mii de oameni cat si evenimente corporate restranse la care am asigurat echipamentele tehnice necesare pentru o atmosfera intima.

Din portofoliul nostru de parteneri pentru echipamente scenotehnice si echipamente de sonorizare fac parte branduri ca Visual Productions, StudioDue, SENNHEISER, BBS Lighting, LASER IMAGINEERING si Avid, fiecare dintre acestia fiind nume cu rezonanta internationala in domeniu.

Pasiunea pentru sunet, imagine si lumini perfecte este motivul pentru care adaugam in gama oferita spre vanzare produse de top, performante si adaptate la cerintele clientilor cu standarde inalte.