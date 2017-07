Decorul din locuinta ne influenteaza enorm starea de spirit, iar daca simti nevoia de o transformare, acum e cel mai bun moment din an pentru asta.

Asa cum simti uneori ca vrei un look fresh, o culoare noua in par, un ruj altfel, o garderoba innoita, ai din cand in cand nevoie si de un decor improspatat in locuinta. Nu trebuie neaparat sa renovezi casa de la un capat la altul si sa iti folosesti bugetul de vacanta pe renovari, e de ajuns sa iti alegi momentele potrivite si sa stii ce elemente conteaza cel mai mult cand vine vorba despre decorul casei. Iata cateva sfaturi care iti vor fi cu siguranta utile pentru a improspata aspectul locuintei tale:

1. Identifica elementele cele mai uzate sau care ti se pare ca afecteaza cel mai mult aspectul casei

Uneori intregul ambient dintr-o locuinta este afectat de un singur element cu un aspect tern sau uzat. Poate fi vorba despre o canapea veche, o masa de bucatarie cu o multime de zgarieturi, o cada de baie cu pete care nu mai pot fi indepartate cu nicio solutie de curatare sau orice alt lucru din casa ta. Ei bine, prin simpla inlocuire a acelui obiect se pot obtine rezultate spectaculoase, iar efortul este unul minimal.

Adesea ai tendinta de a amana inlocuirea unui astfel de lucru din diverse motive, cel mai des legate de buget. Daca astepti momentul perfect pentru a face acea achizitie, este posibil ca el sa nu vina niciodata, asa ca cel mai bine este sa iti iei inima in dinti si sa cumperi lucrul de care ai nevoie. Poti lua un credit rapid de aici, pentru a face achizitia, apoi sa platesti cate putin in fiecare luna sau in fiecare saptamana. Suma respectiva nici nu o vei simti, pentru ca vei avea o rata infima, practic cat un pranz la birou, bani pe care altfel i-ai fi cheltuit oricum pe diverse lucrusoare marunte.

2. Cumpara in iulie sau ianuarie mobila. Sunt cele mai bun momente din an pentru astfel de achizitii

Cele mai bune luni pentru achizitionarea mobilierului sunt iulie si ianuarie arata o analiza facuta de portalul TheBalance. Colectiile noi in magazinele de mobila sunt lansate de obicei in august si februarie, asa ca in lunile ce le preced pe acestea intra in promotii toate obiectele din colectiile anterioare. Poti gasi, asadar, canapele, comode si dulapuri la preturi de cateva ori mai mici fata de alte luni din an.

Poti reconditiona unele obiecte de mobilier mai vechi si care si-au pierdut stralucirea, cu niste metode ieftine si simplu de pus in aplicare. Poti vopsi vechea masa de bucatarie, poti aplica un autocolant de mobila pe vechiul birou sau poti schimba toate manerele de la mobilierul din bucatarie.

Desigur, daca vrei un proiect mai ambitios, precum transformarea unui obiect vechi si iesit din uz in unul nou si cu o cu totul alta intrebuintare, doityourself.com poti gasi o multime de idei pentru proiecte de casa interesante si de care te poti ocupa singura.

4. Schimba cate un singur element in fiecare camera

Poti schimba aspectul intregii case ocupandu-te de cate un singur element din fiecare camera - in dormitor poti schimba perdeaua, in living poti schimba canapeaua, in bucatarie poti schimba masa, in baie perdeaua de dus si covorasele. Este un efort minim din toate punctele de vedere, dar va avea un efect de transformare totala a locuintei.

Nu-i asa ca simti si tu uneori nevoia de o schimbare in casa? Ce spui de ideile noastre?

Sursa foto: wavebreakmedia/Shutterstock