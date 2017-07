comunicat de presa

“Daca esti profesionist de mic si inveti de la cei mai buni din domeniu, ai toate sansele ca atunci cand cresti mare sa iti transformi pasiunea intr-o cariera in adevarul sens al cuvantului. Cand eram eu mic, mi-as fi dorit sa particip la astfel de tabere creative, dar nu existau. Acesta e motivul pentru care am pornit proiectul DeMoga Music Junior Camp, in urma cu 3 ani, impreuna cu Academia Contrapunct. Ma bucur sa vad ca tot mai multi parinti isi sustin copiii si ii indruma spre a-si urma pasiunile.” declara Marius Moga.

Cea de-a treia editie a taberei DeMoga Music Junior Camp a inceput duminica, 16 iulie si se incheie sambata, 22 iulie. La deschidere, copiii au fost intampinati de Marius Moga si de Maia Morgenstern, care i-au primit calduros pe cei mici, sustinand discursuri motivationale si impartasind povesti de succes cu acestia. In tabara se afla si Maia Malancus, castigatoarea show-ului Vocea Romaniei Junior, care lanseaza in curand primul single, compus in studiourile DeMoga Music. De-a lungul saptamanii, vor vizita atelierele de creatie What's Up, Amna, Robert Toma, Alex Parker si alti artisti si profesionisti, care vor sustine workshop-uri creative si activitati distractive impreuna cu cei mici.



Maia Morgenstern a deschis atelierul de actorie, impartasind copiilor pasionati secrete din lumea teatrului si a filmului, in prima zi a taberei. Timp de cateva ore, actrita a sustinut un workshop dinamic, care a inclus exercitii si tehnici de actorie, dar si sfaturi pentru cei care vor sa urmeze o cariera in actorie.

"Copiii sunt niste actori foarte buni. Copiii se joaca si se implica total in jocul lor. Sunt atat de curati sufleteste, sunt dornici de a-si povesti universul interior si, in acelasi timp, sunt dornici de a afla de la tine ce ai sa le daruiesti, ce ai sa le povestesti. E o joaca onesta, cinstita. Ma intereseaza foarte tare ce iubesc ei, ce stiu, ce ar vrea sa faca si in ce fel isi dezvolta creativitatea.” declara

Marius Moga, alaturi de Loredana Cavasdan si Diana Rubinescu, artiste si compozitoare in echipa DeMoga Music, ii invata tehnici vocale si songwriting pe cei care participa la atelierul de voce si compozitie muzicala. Atelierul de productie muzicala este sustinut de Marius Moga si de producatorii DeMoga Music. Copiii care s-au inscris la atelierele muzicale sunt talentati, determinati, isi doresc cu adevarat sa isi urmeze pasiunea, astfel ca artistii, producatorii si compozitorii nu doar ca impartasesc din experienta lor, ci creeaza piese impreuna cu acestia.

Atelierul de dans este coordonat de Piticu (trupa Simplu), iar atelierul de fotografie si video este sustinut de regizorul Cristian Popa.

Tabara DeMoga Music Junior Camp se incheie sambata, 22 iulie, cu show-ul de final, organizat in totalitate de copiii participanti, alaturi de coordonatorii atelierelor de creatie. Toate activitatile din tabara, precum si show-ul de la final, pot fi urmarite live, in fiecare seara, pe pagina de Facebook a taberei – www.facebook.com/DeMogaJuniorCamp si pe pagina de Facebook @DeMoga Music.