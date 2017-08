comunicat de presa

In perioada 1 – 30 iulie, Primaria Capitalei prin ARCUB a transformat Bucurestiul in destinatie de vacanta si pe bucuresteni in turisti in propriul oras cu ocazia celui mai mare Festival International de Teatru de Strada din tara, B-FIT in the Street! Cu 40 de spectacole internationale jucate in cele cinci weekenduri din luna iulie, in zece locatii cheie din Bucuresti, a noua editie a Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti B-FIT in the Street! a adus in Capitala peste 300 de artisti din noua tari.

Cele mai prestigioase trupe si companii de teatru de strada din Franta, Columbia, Italia, Germania, Olanda, Austria, Spania si Romania au sustinut la Bucuresti reprezentatii de acrobatie aeriana si demonstratii de teatru vertical, parade cu personaje fantastice de dimensiuni impresionante si dansatori de carnaval, spectacole nocturne, piese de pantomima si numere de jonglerii cu focul.

Printre cele mai notabile prezente la festival se numara artistii companiei Teatro Pavano, care au adus la Bucuresti Danzanti, cel mai recent spectacol prezentat in acest an la faimosul Carnaval de la Nisa din februarie. Dupa ce au fost in Germania, Cipru si la Paris, artistii Danzanti pe catalige au dansat in weekendul 7 – 9 iulie pe muzica spaniola, pe Calea Victoriei, in Piata Universitatii si Piateta Odeon. Pentru prima data in Romania a fost Planète Vapeur, faimoasa companie a familiei Povigna din Franta, care creeaza spectacole si caruri alegorice pentru carnavaluri inca din anul 1900. Compania Planète Vapeur a reprezentat Franta la festivalul Busker din Kuala Lumpur, la Carnavalul Aoussou din Tunisia, in Japonia la Carnavalul Chimizu si Kobé, la parada de la Singapore, la Carnavalul de la Nouméa in Noua Caledonie, iar la Bucuresti a participat la deschiderea B-FIT in the Street! cu spectacolul de personaje cyborg gigantice Microcosmos.

Daca primul weekend de teatru de strada B-FIT in the Street! a fost unul al spectacolelor feerice, al doilea weekend din iulie a adus la Bucuresti un numar record de artisti internationali, iar weekendul urmator a stat sub semnul reprezentatiilor dinamice, iar ultimele doua weekenduri de festival au umplut strazile orasului cu numere de dans si jocuri de lumini.

Pe langa personaje inspirate din filmul hollywoodian Tron (), misterioase pasari gigant luminate in diverse culori (), personaje de circ pe picioroange, care fie jongleaza, fie merg pe monocicluri si interactioneaza cu publicul, bateristi cu tobe si costume care stralucesc in intuneric (), statuile vivante alesi multi alti artisti care au animat strazile Bucurestiului in fiecare weekend din iulie, B-FIT in the Street! 2017 a pregatit catevapentru locuitorii Capitalei precumsi

Printre punctele culminante ale celei de-a noua editii B-FIT in the Street! s-a numarat parada de deschidere a festivalului din 1 iulie, de pe Bulevardul Unirii. In ciuda caniculei, mii de spectatori romani si straini au tinut pasul cu artisti pe catalige in costume spectaculoase si creaturi mecanice cu picioare gigantice de care erau atarnati acrobati cantand la vioara. Dupa parada, Piata Constitutiei a devenit neincapatoare in timpul celor doua spectacole nocturne din deschiderea festivalului. Zeci de mii de participanti au trecut de la momente de liniste deplina, la sunete de uimire si aplauze in timpul productiilor spectaculoase din Italia, Osa Show si Carillon 3.1.

Al doilea weekend de festival a programat pentru ziua de sambata, 8 iulie comedia muzicala jucata pe verticala de acrobatii italieni de la Wanted si, un moment aplaudat indelung de public, spectacolul nocturn Fiore di Loto, care a instalat in Piata Universitatii o scena impresionanta, cu petale luminoase care se deschideau si inchideau pentru a dezvalui momente de dans si muzica live, proiectii de lumina si jonglerii cu focul.

Paradele de sambata din ultimele trei weekenduri de festival au fost printre cele mai asteptate momente ale programul B-FIT in the Street! in 2017. In seara zilei de sambata 15 iulie, Calea Victoriei a devenit un ring de dans cand mii de bucuresteni s-au alaturat tobosarilor spanioli de la Batucada from Lanzarote si au dansat pe ritmuri de samba aproape tribale. In al cincilea weekend de festival, unul dintre cele mai indragite personaje ale celei de-a noua editii B-FIT in the Street!, marioneta uriasa Dundu din Germania s-a amestecat prin multimea prezenta pe 29 iulie la ultima parada a sezonului, de pe Calea Victoriei, si a interactionat cu oameni din public si cu dansatorii de carnaval din Columbia de la Body and Dance Carnaval Latino.

Singura reprezentatie a spectacolului din Franta, Abyss, a adus pe 22 iulie la Bucuresti o pleiada fascinanta de meduze si cai de mare gigant, diavoli de mare pe picioroange si pesti manuiti de papusari, o constelatie marina care s-a dezvaluit in ritmurile instrumentelor japoneze Taiko. Sambata, 29 iulie, publicul numeros din Piata George Enescu a fost transpus in euforia fiestelor din Valencia cu jocurile pirotehnice traditionale, artificiile spectaculoase si muzica live din spectacolul Magic Night al trupei Xarxa, prezenta obisnuita la marile festivaluri de profil din Coreea de Sud, Franta, Columbia, Danemarca, Taiwan sau Chile.