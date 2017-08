Daca locuiesti intr-o garsoniera, cel mai probabil te-ai resemnat cu gandul ca pur si simplu nu ai suficient loc pentru tot ce iti doreai. Tinem sa te contrazicem, insa, pentru ca avem pentru tine cateva sfaturi foarte utile, pentru a face o locuinta sa para mai spatioasa. Probabil stii deja cat de important este decorul casei pentru starea ta de spirit, asa ca aceste trucuri iti vor fi, cu siguranta, de folos. Iata ce iti propunem:

1. Primul lucru pe care trebuie sa-l achizitionezi intr-o garsoniera

Inainte sa ajungem la partea estetica, trebuie sa abordam partea practica. Corpul de mobilier care merita cea mai multa atentie din partea ta este patul, iar daca locuiesti intr-un apartament cu o singura camera, trebuie sa faci o alegere inteleapta, astfel incat sa nu ocupi tot spatiul cu un pat matrimonial. Alegerea fireasca o reprezinta o astfel de canapea extensibila, prevazuta si cu spatiu de depozitare in care poti aseza lenjeriile de pat, patura si pilota, dar si imbracamintea de noapte.

Tocmai pentru ca o vei extinde si strange foarte des, te sfatuim sa alegi o canapea de calitate, rezistenta, care sa nu se uzeze dupa primele cateva luni de utilizare. Nu uita nici de confortul oferit pe timpul noptii, unele canapele extensibile por fi chiar mai confortabile decat un pat king size. O idee pentru a face canapeaua mai comoda pe timpul noptii este sa asezi un topper pe ea, dupa cum recomanda overstock.com - ziua il poti depozita foaret usor in lada canapelei, iar noaptea te poti bucura de confortul pe care il ofera.

2. Dulapuri inalte si asezate in orice spatiu disponibil

Alege dulapuri cat mai inalte, chiar si pana in tavan si profita de orice spatiu pe care il ai disponibil. De pilda, in loc sa asezi un dressing foarte mare in camera, mai bine alegi sa plasezi un dulap in holul de la intrare sau in balcon (daca ai unul, desigur) si in camera sa asezi un dulap de colt, care te va ajuta sa economisesti spatiu pretios.

Foloseste, asadar, doua dulapuri de colt in stanga si in dreapta canapelei, mai pune un dulap mare si inalt in hol sau in balcon si obtii o multime de spatiu pentru haine si alte lucrusoare care se mai aduna intr-o casa.

O multime de persoane evita mobilierul rabatabil sau pliant pentru ca este considerat inestetic. In realitate, insa, poti gasi in prezent cateva modele superbe de scaune pliante si mese rabatabile, care te ajuta enorm intr-o casa mica.

Nu trebuie sa te gandesti la acele seturi cu mese si scaune pliante pe care le scoteau parintii nostri cand aveau musafiri. In prezent exista cateva modele foarte interesante si care se potrivesc foarte bine intr-o garsoniera moderna, dupa cum poti vedea aici.

4. Foloseste-te de puterea culorilor

Nu subestima efectul pe care il poate avea culoarea potrivita in locuinta ta. In spatiile mici sunt recomandate culorile deschise, poate chiar albul. Poti alege culori pale, pastelate - galben pai, roz prafuit sau chiar culoarea anului 2017 - greenery. Stai departe de culori puternice - rosu aprins, portocaliu sau bleumarin. Vei vedea ca intreaga incapere se va transforma cu ajutorul culorilor, iar zugravirea peretilor nu este deloc grea, mai ales cu noile instrumente si vopseluri care se usuca repede, asa ca nu va trebui sa apelezi la o echipa de zugravi pentru asta.

Fiecare dintre aceste trucuri are un impact notabil asupra spatiului, asa ca, daca le pui pe toate in aplicare, vei observa cum garsoniera ta aglomerata se transforma intr-o casa chic si plina de farmec.

Sursa foto: Comaniciu Dan/Shutterstock