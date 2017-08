Felul in care este decorata o incapere isi pune amprenta pe starea ta de spirit si e suficient sa schimbi doar cateva lucruri pentru a o reimprospata.

Oricine isi doreste o locuinta unica, cu o mobila deosebita, care sa nu semene cu altele, dar uneori suntem limitati de modelele de mobilier si de decoratiunile foarte asemanatoare pe care le vedem in magazinele de specialitate. Pentru a avea o casa originala, putem sa modificam insasi abordarea noastra, sa dam frau liber imaginatiei si sa fim mai deschise la idei inedite. Iata cateva astfel de idei care s-ar putea sa-ti atraga atentia:

1. Un perete accent cu o structura deosebita

Un perete accent aduce culoare si o vibratie aparte intr-o camera. In plus, daca alegi o vopsea speciala, poti realiza un decor aparte cu o singura schimbare. Este vorba despre realizarea peretelui accent cu o astfel de tencuiala decorativa. Culorile sunt foarte interesante, iar dupa uscare structura nu va fi neteda, ci granulata, asa ca va fi un accent special, asa cum nu prea vezi in multe apartamente.

In living, un astfel de perete este o idee ce merita luata in calcul, mai ales ca este suficient de puternic detaliul incat sa nu mai fie nevoie de un alt element de decor. Tocmai de aceea este de preferat sa te bazezi doar pe el si sa nu mai adaugi prea multe culori si decoratiuni, pentru a nu incarca incaperea.

2. In bucatarie realizeaza un perete pe care se poate scrie meniul

O bucatarie va arata senzational cu un perete cu aceeasi structura precum tabla de scris. Poti scrie meniul pe ea, dar poti scrie si citate inspirationale sau mesaje simpatice pentru iubitul tau. Nu esti ingradita din punct de vedere cromatic pentru ca poti folosi o vopsea colorata, nu doar vopsea de culoare neagra. Nu se realizeaza greu, poti crea un astfel de perete chiar si de una singura, iar rezultatul ti-l poti imagina uitandu-te la aceste modele. Ideea cu vopseaua care transforma orice suprafata in tabla de scris poate fi aplicata oriunde - holul casei, in balcon si, desigur, in camera copilului.

3. Adu natura in casa

Intr-un apartament nu prea iti permiti sa ai o gradina, pentru ca nu este suficient spatiu, insa poti crea o gradina verticala . Nu ocupa loc, dar arata senzational si da un aer cu totul aparte oricarei locuinte. Poti crea singura o gradina verticala sau poti sa o cumperi gata facuta, numai buna de atarnat pe perete. In locul unui banal tablou, o astfel de gradina este mult mai atractiva.

In bucatarie poti transforma aceasta decoratiune intr-un prilej de a avea propria gradina de ierburi aromatice, pe care sa le folosesti la gatit - menta, cimbru, patrunjel si alte astfel de verdeturi.

4. Un hamac in balcon iti va oferi nenumarate momente de relaxare

De ce sa cauti un set banal cu masa si scaune pentru balcon cand poti sa amplasezi acolo un hamac? Este o idee usor de pus in practica, iar relaxarea totala pe care o vei resimti cand te vei legana alene in hamac privin cerul nu se compara cu nimic. Este si o idee ieftina, pentru ca un set de mobila pentru balcon sau terasa este mai costisitor decat un hama

Ce spui de ideile noastre? Pe care ai vrea sa o pui in aplicare in casa ta?