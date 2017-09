De peste 10 ani, Kudika.ro a incurajat femeile din Romania sa fie ele insele. Din acest an, pe langa asumarea propriei personalitati, le incurajam pe cititioarele noastre sa poarte intotdeauna cu ele zambetul, cel mai frumos machiaj din lume. Mai mult de atat, pentru ca vrem sa ne cunoastem fata in fata si sa raspandim impreuna energia pozitiva, in aceasta toamna va invitam la cea mai optimista petrecere a anului: Kudika Good Vibe Party!

Misiunea asumata de noi, echipa Kudika, atat in online cat si in viata reala, este sa aducem in lumina reflectoarelor lucrurile frumoase care se intampla in jurul nostru, care ne incarca pozitiv si care ne fac sa zambim in fiecare zi. Suntem un grup de optimiste fara leac si ne-am propus sa infrumusetam, pas cu pas, articol cu articol si fapta buna cu fapta buna lumea in care traim. De aceea, te invitam sa te alaturi misiunii noastre de a contamina lumea cu zambete si energie. Leapsa incepe pe 14 septembrie, de la ora 18.00 la Palatul Noblesse.

Ce poti face la Kudika Good Vibe Party?

Inainte de toate, te invitam alaturi de noi ca sa cunosti echipa din spatele cuvintelor optimiste pe care le citesti in fiecare zi. Noi, la randul nostru, ne dorim sa stam de vorba fata in fata cu cititoarele noastre, sursa noastra permanenta de inspiratie.

Tot in cadrul acestei petreceri, Always va fi alaturi de noi cu campania #CaoFata. Brandul a incurajat intotdeauna fetele si femeile sa isi urmeze visele fara teama, sa creada in ele si sa se bucure de experientele si placerile vietii fara griji.

Printre partenerii nostri se numara si Toyota care iti ofera sansa sa testezi noua masina Hybrid C-HR, eco-friendly, si sa pornesti astfel intr-o calatorie catre viitor.

Daca plimbarea cu Toyota iti face sete, la petrecere te asteapta, o bautura carbogazoasa exotica, venita de pe taramurile insorite ale Arabiei. Aceasta are un continut redus de acid si te va vraji cu aromele de miere si curmale.

De asemenea, la Kudika Good Vibe Party vei avea ocazia sa testezi cele mai noi produse de infrumusetare si ingrijire. Alaturi de noi se vor afla Gerovital si Amway care te vor astepta cu doua colturi ale frumusetii.

Pentru ca nicio petrecere nu este completa fara desert, te asteptam la petrecere cu savuroasa inghetata thailandeza preparata pe loc, in fata ta, oferita de IQOS.

Nu uita, pe 14 septembrie te asteptam la Palatul Noblesse sa dam leapsa cu energie pozitiva! Wear a smile and a cocktail attire!

Aici te poti inscrie la petrecerea noastra si poti afla mai multe detalii despre eveniment.