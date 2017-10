Chiar daca nu reusesti sa ajungi foarte des la teatru, sau daca preferintele tale s-au indreptat intotdeauna catre lumea filmului, informatiile de mai jos te-ar putea interesa. Unele dintre ele fac referire la actori cunoscuti, despre care nu stiai ca si-au facut debutul pe scene de teatru, altele, la noutati despre care ar trebui sa afli daca locuiesti in Bucuresti.

1. Unul dintre cele mai bine realizate talk-show-uri americane ai carui invitati sunt actori de la Hollywood se numeste Inside the Actors Studio, un program de televiziune creat in jurul scolii de actorie Actors Studio, din New York. Aici a studiat, de exemplu, Bradley Cooper, iar conducerea actuala il include pe Al Pacino. Care este legatura cu teatrul, te vei intreba? Ei bine, metodele predate aici se apropie de modelul scolilor de teatru, iar multi dintre actorii care frecventeaza Actors Studio fac si teatru, inclusiv Pacino.

2. Kit Harington, adica Jon Snow, s-a prezentat la auditiile pentru rolul din Game of Thrones la scurt timp dupa ce a terminat cursurile de teatru. Inainte de asta, jucase pe scena Teatrului National din Londra, intr-un rol pentru care a primit un premiu de intrepretare.

3. Ce alti actori de film ar prefera sa se afle pe o scena de teatru? Kevin Spacey, Nicole Kidman, Cate Blanchett, Judi Dench, Patrick Stewart, Daniel Radcliffe si Bette Midler.

4. Prima aparitie a unei actrite pe o scena de teatru a avut loc la Londra, in 1660, intr-o piesa a lui Shakespeare. Pana la acel moment, femeilor le era interzis sa joace, rolurile feminine fiind intrepretate de barbati.

: unii boieri aveau obiceiul sa invite in casele lor comedianti straini, care pregateau reprezentatii private. Oficial, teatrul romanesc a luat fiinta insa tarziu, constructia Teatrului Național incepand abia in 1844.

5. In Romania, nu a mai fost construit un teatru independent de 71 de ani, lucru pe cale sa se schimbe, daca proiectul Grivita53, adica “primul teatru construit impreuna”, va fi dus la bun sfarsit in urmatorii ani. Ideea ii apartine regizoarei Chris Simion-Mercurian, care isi doreste sa creeze nu doar un teatru nou, ci un spirit si o comunitate, si este deja sustinuta de colegi din teatru si de diferite personalitati. Pentru ca aceasta constructie sa existe in viitor, in Bucuresti, ea are insa nevoie si de o mai mare sustinere din parte publicului.

6. Ramanem la Bucuresti, ca sa iti spunem ca Nationalul a fost unul dintre primele teatre din lume care a utilizat lumina electrica, in 1885, pana atunci fiind folosite felinarele cu gaz.

7. Stiai ca actorii sau alti angajati ai teatrelor evita sa fluiere atunci cand se afla pe scena? Este, bineinteles, o superstitie, care isi are originile in vremea cand marinarii erau angajati pentru a trage sforile, la propriu, in spatele cortinei. Comenzile catre acestia nu erau strigate, nici macar soptite, ci fluierate discret, iar un fluierat la momentul nepotrivit putea atrage accidente sau caderea cortinei mult prea devreme.

Tu ce alte informatii inedite cunosti despre lumea teatrului?