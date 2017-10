Mercedes-Benz a marcat debutul unui parteneriat cu Andreea Badala, designerul din spatele brandului Murmur. Aceasta va reprezenta imaginea gamei de autoturisme compacte Mercedes-Benz in Romania (Clasa A, Clasa B, CLA Coupé, CLA Shooting Brake si GLA). Pe durata parteneriatului cu Mercedes-Benz, designerul roman va conduce un model Mercedes-Benz CLA.

Campania „Grow up.” - dedicata gamei de autoturisme compacte - accentueaza evolutia moderna a identitatii de brand a Mercedes-Benz, fiind cea mai mare si neconventionala campanie din istoria brandului din punct de vedere al continutului digital, al mesajelor promovate si a protagonistilor campaniei. Cele cinci modele de autoturisme compacte Mercedes-Benz sunt vedetele campaniei lansate pe plan international in prima parte a anului 2017.

„Suntem entuziasti sa anuntam parteneriatul cu Andreea Badala, unul care reflecta o viziune avangardista, caracteristica ambelor branduri. Tehnica inovatoare, originalitatea estetica si complexitatea detaliilor evidente in produsele pe care le cream au stat la baza acestei asocieri autentice, una ghidata de preocuparea noastra mutuala si permanenta pentru personalizarea excelentei si oferirea unei experiente originale consumatorului,” a declarat Philipp Hagenburger, Managing Director Passenger Cars si CEO al Mercedes-Benz Romania.

Incepand cu lansarea din 2011, brandul fashion de lux Murmur a dobandit o prezenta globala, creatiile cutezatoare si ultra-feminine semnate de Andreea Badala fiind purtate in anii recenti de numeroase celebritati, printre care Beyoncé, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Fergie, Kylie Jenner sau Gigi Hadid.

„M-a preocupat mereu viteza, mai ales in legatura cu spatiul creativ. Am observat cum viteza de creatie trebuie calibrata la alte viteze, cum ar fi cea de receptie a consumatorului. Astfel, parteneriatul cu Mercedes-Benz ma provoaca sa imi doresc si mai multa viteza. Exista o completare fireasca in orice proiect pe care il gandim impreuna si, ca in orice relatie, totul porneste de la valorile mutuale. Cu Murmur, nu am dezvoltat un brand dupa canoane. In acelasi sens, nu prezint piese pe catwalk, ci creez un altfel de catwalk. Si, pe acest altfel de catwalk, merg alaturi de Mercedes-Benz,” a declarat



Debutul parteneriatului dintre Mercedes-Benz Romania si Andreea Badala a fost marcat printr-o sedinta foto neconventionala si disruptiva, care reda spiritul campaniei „Grow Up.”, fiind realizata de renumitul fotograf american Will Sterns.

„Ne-am dorit un pictorial fashion in care sa avem mood si poveste. Will Sterns a lucrat cu unul dintre cei mai cunoscuti fotojurnalisti din SUA, de aici si abilitatea lui de a se adapta conditiilor de la filmare. Sedinta foto a presupus o planificare riguroasa si a urmarit un concept creativ, iar instantele s-au bazat atat pe storytelling vizual, cat si pe compozitii spontane,” a completat Andreea Badala.

In cadrul pictorialului, designerul Andreea Badala si fotomodelul Anca Tiribeja au fost surprinse in ipostaze extravagante alaturi de Mercedes-Benz CLA si de Mercedes-Benz Clasa C Cabriolet.

Mai multe informatii despre “Grow Up.” sunt disponibile pe platforma campaniei: www.mercedes-benz.ro/growup/.

Mai multe informatii despre Mercedes-Benz sunt disponibile online la: www.mercedes-benz.ro si www.media.mercedes-benz.ro.