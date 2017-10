comunicat de presa

Avanpremiera speciala a filmului „Thor: Ragnarok”, cel mai nou film Marvel, distribuit in tara noastra de Forum Film Romania, a avut loc in sala T IMAX de la Cinema City din AFI Cotroceni.

La evenimentul de lansare au luat parte jurnalisti si bloggeri, precum si vedetele CRBL, Serban Copot, Andrei Leonte, Petre Fumuru, Oana Tache, Olivia Nita, Florin Grozea, Simona Elena Taranu, Ramona Solomon, Daniel Nitoiu, Simona si Rares Dragomir, OLiX, Mircea Zara, Cristina Zegan, Ioana Petric si Christian Dumitrescu.

le readuce pe marile ecrane pe personajele indragite din Universul Marvel:Povestea este o fuziune plina de umor, scene de actiune, cascadorii si efecte speciale care te propulseaza direct in Asgard, alaturi de Thor, experienta fiind mult mai spectaculoasa si mai intensa in format IMAX. Mai mult, aproape 40 de minute din film au fost reformatate special pentru IMAX, oferindu-le spectatorilor cu 26% mai multa imagine decat intr-o sala standard de cinema.

„Thor: Ragnarok” este a treia parte a aventurii super-eroului scandinav. Filmul este regizat de Taika Waititi, care marturiseste cu entuziasm ca: „Unul dintre lucrurile care m-au atras cel mai mult la acest proiect a fost faptul ca Marvel voia sa se indrepte catre o alta directie cu acest film. A fost nemaipomenit sa il lasam pe Thor in spatiu, cu foarte putin timp petrecut pe Pamant. Cea mai mare satisfactie a fost aceea de a avea libertatea de a face din acest film o aventura amuzanta, care sa le ofere spectatorilor o experienta unica. In acelasi timp, am vrut sa las deoparte ceea ce s-a mai facut si sa tratez «Thor: Ragnarok» ca pe un film de sine statator, care sa aiba locul sau in Universul Marvel.”

„Thor: Ragnarok” este distribuit de Forum Film Romania si e disponibil in avanpremiera in cinematografe din 26 octombrie 2017, in format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D si Dolby Atmos.