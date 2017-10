Ideile de mai jos sunt destinate celor care vor sa imbunatateasca felul in care arata casa lor, insa nu vor sa bage locuinta intr-un proces costisitor de renovare si redesign. Acestea iti vor transforma casa intr-o locuinta stilata, sofisticata si decorata cu mult bun gust. Majoritatea dintre propunerile de aici pot fi realizate simplu, cu obiecte pe care le-ai folosit deja in procesul initial de decorare a casei.

1. Adauga piatra naturala la designul bucatariei tale

Amenajarea bucatarei cu piatra naturala este o abordare tot mai des intalnita printre designerii de interior. Stii bucatariile acelea perfecte pe care le vezi pe copertele revistelor de specialitate? Majoritatea au elemente din piatra naturala. Asta pentru ca piatra este un material usor de incorporat in orice tip de bucatarie, fie ea una tip insula, fie una obisnuita.

Pe langa considerentele estetice, rezistenta la actiunea fizica, umezeala sau caldura transforma piatra naturala in materialul perfect pentru blatul pe care gatesti sau pentru blatul de chiuveta. Insa poate fi folosita cu succes si in pardoseala sau la placarea peretilor, atunci cand vei avea buget pentru o renovare totala a bucatariei.

2. Descopera puterea luminii artificiale

Uita-te cu atentie prin casa. Obiectele tale sunt frumos luminate sau este locuinta ta plina de umbre sinistre? Daca ai senzatia ca stai intr-o pestera, iar majoritatea caselor din Romania chiar asa arata, din pacate, invata azi cum sa te folosesti de puterea luminii artificiale in designul casei.

„Iluminatul artificial este o unealta ascunsa si subapreciata de multi. Poate transforma un simplu perete alb in ceva magic sau cea mai scumpa marmura in ceva grotesc, daca nu ii inveti secretele“, a spus designerul de interior Sally Storey, pentru The Thelegraph.

Secretul in iluminatul artificial de interior sta in a crea nivele de lumina. Incepe prin a monta aplicele de tavan, pe care sa le completezi apoi cu lampadare sau veioze cu modele care proiecteaza pe pereti umbre interesante sau creeaza o lumina speciala.

Daca tu crezi ca ai nevoie, apeleaza la ajutorul unui designer de interior, specializat in iluminatul artificial, care va sti cel mai bine cum sa-ti puna in evidenta casa, dar si obiectele decorative de valoare pe care le detii.

3. Rearanjeaza cartile

Scoate din biblioteca cartile si albumele de arta favorite si pune-le pe comoda, langa televizor, pe masa de cafea sau pe un taburet, asa cum vezi prin revistele de design interior. Este o modalitate simpla de a-ti evidentia pasiunile si de a adauga textura si culoare spatiului, cu obiecte pe care deja le ai prin casa.

4.Muta mobila

Poate crezi ca nu este o idee buna sa pui canapeaua chiar in centrul camerei, insa aceste tip de idei indraznete de design iti pot transforma casa intr-un spatiu sofisticat, la fel cum vezi prin revistele de design interior. Indrazneste o miscare neconventionala precum aceasta, pentru a-ti pune casa in evidenta intr-un mod original si neasteptat.

O idee la fel de bună este să renunti la vechea canapea si sa o inlocuiesti cu un model nou, care sa dea livingului un aer proaspat, iar daca stii cum sa o alegi, aceasta investitie in confortul tau nu te va costa o avere. Iata cum alegi canapeaua potrivita pentru camera ta de zi.

5.Muta tablourile

Muta tablourile in grupuri care sa nu respecte reguli de simetrie. Culorile si ramele dintr-un astfel de aranjament arata de-a dreptul spectaculos si vor adauga casei tale un plus de personalitate. Poti face asta pe un hol, de exemplu, sau deasupra canapelei din living.

Vrei sa-ti redecorezi casa? Care dintre solutiile de mai sus ti se pare cea mai buna pentru locuinta ta?

Sursa foto: Shutterstock.com