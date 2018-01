De Craciun toata lumea primeste si ofera daruri, asa e traditia de cand ne stim si nu degeaba o iubim. Dar, daca Luna Cadourilor a trecut si te-a prins nepregatit, daca timpul, banii si inspiratia n-au tinut cu tine si nu i-ai multumit pe toti cum ar fi trebuit? In ianuarie, Luna Inceputurilor, ia startul cu darnicie! Daca vrei sa faci o surpriza de neuitat, e momentul sa te simti provocat sa aduci un zambet larg pe chipul cuiva drag.

Ce faci in prima luna din an vei face tot anul, asa ca, fa o bucurie si mai multe vor veni dupa ea! E o perioada in care esti mai liber, relaxat, iti faci planuri, liste, iti pui ordine in ganduri, in relatia cu cei dragi. Ei, n-ar fi frumos sa-ti rupi inca putin din timp si din buget si sa-i surprinzi cand se asteapta mai putin? Ocazii sunt destule, numai sa vrei sa le vezi. Si ca sa n-o dai in bara si sa-ti fie floare la ureche sa alegi cadoul perfect, lasa misiunea in seama astrelor. Zodia te ghideaza si-ti arata ce cadou va transforma o zi, o luna sau o viata in sarbatoare pentru cei de langa tine.

Zodia iti arata calea

Caracteristicile fiecarui semn zodiacal iti dau indicii pretioase cand vine vorba de cadoul perfect.

Se stie ca Berbecul nu tine supararea, dar nici nu-i place sa fie ignorat. Daca reusesti sa-l surprinzi cu un cadou care sa-l scoata din anonimat, te poti considera iertat.

Taurul e ceva mai pretentios si-i castigi inima cu un cadou aratos si neaparat de folos.

Gemenii se plictisesc usor, asa ca trebuie sa-i atragi cu un dar care sa-i tina ocupati.

Racii sunt romantici si apreciaza obiectele cu incarcatura sentimentala, iar Leii se bucura de cele mai excentrice obiecte si haine.

Fecioarele nu sunt usor de multumit, iar Balantele au un bun gust desavarsit si trebuie ceva talent ca sa le intri in gratii cu un cadou potrivit.

Scorpionul trebuie sa primeasca daruri pline de semnificatii sentimentale, iar Sagetatorul se bucura de orice cadou care-i creste nivelul de adrenalina.

Capricornul e foarte pretentios, Varsatorii adora lucrurile iesite din comun, iar pentru Pesti conteaza cel mai mult sa simta ca tii la ei cu tot sufletul.

E complicat sa-i faci cuiva o bucurie, cand fiecare e atat de pretentios in felul lui unic, nu-i asa?

