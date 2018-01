In zilele friguroase de iarna, in weekendurile linistite sau serile cand vrei sa uiti de tot si de toate, nimic nu este mai frumos decat sa te cuibaresti in confortul casei tale si sa te relaxezi urmarind un serial pe masura care sa te cucereasca, sa te faca sa iti pui intrebari, sa te faca sa zambesti sau sa crezi in magie. Nu stiu voi, dar eu, simteam nevoia sa-mi intregesc lista de seriale pe care sa le umaresc obsesiv, cu unele noi, iar 2018 mi-a pregatit destule suprize interesante.

TOP 6 seriale care te vor cuceri in 2018

Altered Carbon

Unul dintre cele mai asteptate seriale in 2018, Altered Carbon este un SF extravagant bazat pe romanul cyberpunk al scriitorului Richard K. Morgan. Serialul prezinta o lume distopica, iar actiunea se desfasoara peste 300 de ani in viitor. In acel viitor, oamenii au abilitatea de a-si migra constiinta dintr-un corp in altul, contra unei sume de bani exorbitante….evident. In acest fel isi asigura nemurirea si pot avea de fiecare data alte abilitati. In rolul principal este soldatul Takeshi Kovacs, care este readus la viata de un om de afaceri bogat pentru a-l ajuta sa descopere cine i-a asasinat vechiul trup.

The Alienist

Printre cele mai asteptate seriale in 2018 se numara si The Alienist, o combinatie impresionanta intre o drama de epoca si fiorii unui thriller psihologic. O poveste cruda, dar sensibila inspirata de romanul lui Caleb Carr si cladita cu o intensitate infricosatoare. Serialul reuseste intr-un mod uluitor sa cuprinda atmosfera intunecata din New York-ul anului 1890 si urmareste povestea lui Dr. Laszlo Kreizler un psiholog criminalist care incearca sa descopere misterele unor crime inexplicabile. Distributia este si ea una impresionanta, mai exact: Daniel Bruhl, Dakota Fanning, Luke Evans sau Douglas Smith. Daca va intrebati de unde numele serialului, ei bine asa erau numiti cei care se ocupau cu studiul bolilor mintale la acea vreme.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

The End of the F**king World

Daca ati urmarit primul sezon din antologiadespre intens mediatizatul caz al lui O.J. Simpson, cu siguranta o sa vi se para interesant si al doilea sezon, care are in prim plan asasinarea unuia dintre cei mai iconici designer ai lumii: Gianni Versace. Acesta a fost impuscat in fata casei sale din Miami de catre criminalul in serie Andrew Cunanan, care, saptamani mai tarziu, a fost gasit impuscat cu aceasi arma. Seria se anunta una exploziva, cu secrete dezvaluite si o distributie impresionanta. Penelope Cruz este uluitoare in rolul extravagantei Donatella Versace.

Un serial interesant marca Netflix, o comedie neagra geniala care te tine cu sufletul la gura episod cu episod. Serialul este o adaptare dupa romanul graphic al lui Charles Forsman despre doi adolescenti ciudati, Alyssa si James, care fura o masina si fug din orasul lor natal. Alyssa este de departe una dintre cele mai bune eroine pe care le-am vazut in ultimul timp intr-un serial.

Mosaic

Un thriller in sase parti oferit de cei de la HBO a carei protagonista este prinsa intr-o panza periculoasa de minciuni, coruptie si crima. Miniseria este centrata pe disparitia brusca a actritei Olivia Lake (interpretata de nimeni alta decat Sharon Stone) si pe efortul indelungat al politiei si al locuitorilor orasului Summit de a descoperi adevarul.

The Resident

Pentru fanii House sau Grey’s Anatomy, The Resident va fi unul dintre cele mai interesante seriale. Acesta are in centrul actiunii povestea unui medic tanar idealist care isi incepe prima zi de rezidentiat sub supravegherea unui resident senior, care pare un doctor dur si extraordinar, dar se doveste a fi un doctor viclean si periculos.