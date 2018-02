Comunicat de presa

Peste 250 de brand-uri prezente si noutati

Baby Boom Show isi mentine pozitia de lider in piata si reuneste cele mai multe brand-uri dedicate tinerilor parinti si copiilor cu varste de pana la 7 ani. Carucioare, hainute, scaune auto, mobilier, jocuri si jucarii, sisteme de purtare, kit-uri de celule stem si oferte speciale din partea maternitatilor – sunt doar o mica parte din miile de produse pregatite de expozantii Baby Boom Show.

Mai mult decat un eveniment – o resursa de informatii

Ca si pana acum, Baby Boom isi propune sa vina in completarea expozitiei cu numeroase resurse informationale de calitate pentru actualii si viitorii parinti. Astfel, timp de patru zile peste 800 de persoane pot asista la cursuri de puericultura, prim-ajutor, alaptare, despre psihologia in cuplu sau sesiuni informative care detroneaza miturile medicale. Mai mult decat atat, tot in perioada 8 – 11 martie, Baby Boom reia proiectul Clinicii de recuperare unde sunt oferite zilnic evaluari gratuite de logopedie si kinetoterapie. Mai multe informatii sunt pe www.babyboomshow.ro

Discount-uri exclusive timp de patru zile

Pana la 70% este cel mai mare discount anuntat de expozantii editiei de primvara Baby Boom Show! Mii de produse si servicii vor beneficia de preturi speciale doar intre 8 si 11 martie la ROMEXPO, ofertele pornind de la reduceri de 10%.

Baby Boom Show pe scurt:

Program de vizitare, Pavilion A

8 – 10 martie 2018, zilnic intre orele 10:00 – 19:00

11 martie 2018, intre orele 10:00 – 18:00

Tarif bilet intrare in pavilionul A – 10 Ron

Acces gratuit pe 8 si 9 martie pe baza invitatiei online disponibila pe www.babyboomshow.ro