Isabel Allende construiește în Dincolo de iarnă, cel mai nou roman publicat, o poveste despre solidaritate, iertare și puterea vindecătoare a dragostei abordând cu mult curaj teme de acută actualitate pentru societatea americană precum violența, imigrația sau migrația economică și efectele ei asupra copiilor. Moto-ul ales de îndrăgita scriitoare pentru această carte este un celebru citat din Albert Camus: În toiul iernii, am aflat în sfârșit că port în mine o vară de neînvins.

În mijlocul unui viscol care paralizează orașul New York, personajele acestui roman se luptă, fiecare în felul său, cu iarna: o jurnalistă chiliană plină de viața, o tânără guatemaleză aflată ilegal în SUA și un profesor universitar circumspect. Toți trei, uniți într-o aventură dramatică, își vor descoperi forța interioară și vara de neînvins pe care o poartă în suflet.

În Brooklynul înzăpezit, o tamponare ușoară în trafic declanșează o vibrantă poveste de iubire târzie. Richard Bowmaster, un profesor universitar ipohondru și solitar, lovește mașina condusă de o guatemaleză, Evelyn Ortega, care trăiește și lucrează ilegal în casa unui afacerist dubios. Ceea ce la început pare un accident minor ia o turnură neașteptată când tânăra, în mod evident terorizată, sună la ușa lui Richard. Speriat, acesta cere ajutorul Lucíei Maraz, proaspăta lui chiriașa și colegă, o chiliană greu încercată de viața, dar voluntară și optimistă. În jurul acestor trei personaje se construiește un roman bogat, palpitant și de mare intensitate emoțională, în care sunt prezente, ca în multe dintre cărțile lui Isabel Allende, elementul magic și încrederea într-o forță capabilă să ajute la restabilirea ordinii și a justiției naturale.

„În acest roman minunat de mistere, aventură și dragoste, Allende pendulează între trecut și prezent, între Brooklyn și Guatemala, Chile și Brazilia. Veți scotoci după iubire și răspunsuri —dar adevărata recompensă a cărții este mesajul mereu actual despre semnificația cuvântului «acasă».“ (People)

„Impregnat de lirismul caracteristic lui Isabel Allende și ingenios construit, romanul de fața pune în discuție într-un mod magistral ce înseamnă a respecta, a ocroti și a iubi.“ (Publishers Weekly)

Isabel Allende, nepoata fostului președinte chilian Salvador Allende, s-a născut pe 2 august 1942 la Lima, în Peru. Își petrece copilăria în Chile, iar în timpul dictaturii lui Pinochet se refugiază în Venezuela, unde rămâne timp de 15 ani și lucrează ca ziaristă. În 1982, primul ei roman, Casa spiritelor, are un succes fulminant și devine imediat bestseller internațional. În 1984 publică Despre dragoste și umbră, apoi Eva Luna (1987), Povestirile Evei Luna (1989) și Planul infinit (1991). În 1992, fiica scriitoarei, bolnavă de porfirie, moare. Următoarea ei carte, Paula (1994), îi este dedicată. De mult succes se bucură volumul Afrodita (1997), romanele Fiica norocului (1999) și Portret în sepia (2000), volumul de memorii Țara mea inventată (2003) și romanul Zorro (2005). În 2006 îi apare romanul Inés a sufletului meu, în 2007, volumul autobiografic Suma zilelor, în 2009, romanul Insula de sub mare, în 2011, Caietul Mayei, iar în 2012, volumul Dragoste. În 2014 vede lumina tiparului thrillerul Jocul RIPPER, în 2015, romanul Amantul japonez și, în 2017, Dincolo de iarnă. În 1994, statul francez i-a acordat titlul de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres, în 2004 a fost primită în American Academy of Arts and Letters, iar în 2014 i s-a decernat Presidential Medal of Freedom.