Una dintre plăcerile mele vinovate este concursul internațional de stand-up comedy vocal-instrumentală Eurovision. Am cochetat cu gândul să bag la pariuri acum niște ani când era Trăistariu pe val cu Tornero. Mă simțeam în formă, Steaua ieșea campioană și Eurovisionul la Polivalentă părea un vis din ce în ce mai real. N-a fost să fie, ne-au bătut Lordi la impresie artistică și sacrificii rituale ale muzicii.

Anul acesta am urmărit cu atenție și îngrijorare, ca să citez din primul Terminator al țării, câteva dintre piesele intrate în concursul muzical. Vorba vine muzical pentru că jumătate dintre piese sunt miorlaituri leșinate alături de care ABBA sună chiar heavy metal și cu aproximație concurs, pentru că punctele se dau pe prietenie sau, după caz, nu se dau pe motiv de scuipați interstatali.

Spre cultivare artistică și analiză am ales câteva dintre piesele care mi-au atras atenția, dintr-un motiv sau altul. Vă avertizez că o parte dintre sunetele pe care urmează să le auziți vă pot afecta emoțional, intelectual și acustic. Fiecare dă play pe propria răspundere.

Netta – Toy sau Cum să jucăm găina la nuntă, versiune internațională

La pariuri, mi se șoptește în cască, preferata este Netta Barzilai din Israel. Când am văzut videoclipul, am crezut inițial că au greșit băieții aștia la montaj. Ia uite, dom”le, tolomacii ăștia au uitat să taie exercițiile de dicție pe care le făcea fata. A început asta mică apoi cu auch, auch și-am crezut c-o ia , sărmana, de la lingurea. But no. Așa e cântecul. M-am oprit la primul cotcodăcit când imaginația mi s-a dus departe.

Închipuiți-vă, vă rog, televizorul deschis într-o casă de oameni obișnuiți, de pe la țară. Copilul privește mirat la zbuciumul, zbânțul și zbaterea de neînțeles de pe ecran. Deodată, ochișorii i se măresc a pricepere, pe față îi apare un zâmbet triumfător:

- Mamăăăăă, găina noastră e vedetă!

- Ce, vedetă, mă? Ce-ai pățit?

- Haide, vino să vezi, o imită o tanti la televizor.

Rasmussen – Higher ground sau Bătuta vikingă pe loc

Ia uite, bă băiatule, zic, s-a apucat Tormund din GheimOTron de cântat! Stânga unu, dreapta doi, așa-i sârba vikingă pe la noi, hop ș-așa!

Altfel, n-am ce să zic, e printre piesele mele preferate de anul ăsta. Ce-i drept, ajută foarte tare și corul de popi wannabe din spatele lui Ragnar - după o lună în Vaslui- care mustesc de testosteron. Coregrafia e la fel de impresionantă. Fustele li se fâlfâie, pletele se fâlfâie, bărbile se fâlfăie, pânzele de pe catarg se fâlfăie într-o fâlfâială și fâsâială generală pe note dramatice.

Haaaai, Lagerthooo și ne-aratăăă, măăi…

Sanja Illic & Balkanika – Nova Deca sau Ansamblul vocal-instrumental Dorul Belgrădean

Selecția națională Eurovison, Serbia, anul de grație 2018:

- Șefu, o știi pe Dragana?

- Da, mă. Vine la Eurovision?

- Ea nu, da” are niște nepoate.

- Au voce fetili?

- Ceva, ceva tot cântă ele.

- Hai bine, sună-le și le punem să cânte cu ansamblul Doru Belgrădean, am eu un văr acolo…

