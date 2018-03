Mereu e ceva ce ne-am dori sa imbunatatim prin casa. E bine sa ne indreptam spre schimbarile cu impactul cel mai puternic in raport cu resursele necesare. Inainte de a aduce modificari locuintei, ia in considerare si impactul asupra valorii imobilului. Daca vrei sa iti imbunatatesti locuinta, mai bine faci cate o schimbare în fiecare camera, decat să te concentrezi pe una singura. Iata 6 moduri in care iti poti imbunatati locuinta:

1. In baie: instaleaza o cada originala

In prezent, imbunatatirea bailor e cea mai rentabila investitie pe care o poti face in propria casa, conform experților imobiliari citați de hgtv.com. Asa ca, daca vrei sa cresti gradul de confort al baii tale, nu te simti vinovata.

Cel mai eficient mod de a-ti transforma baia este cu o cada deosebita. Inlocuieste dusul sau vechea cada cu una cu design mai putin intalnit, dar foarte confortabila. Poti instala o cada rotunda, asimetrica sau cu hidromasaj. Tine cont si de spatiul pe care il ai la dispozitie. Incearca sa obtii un echilibru intre dimensiunile cazii si cele ale baii.

2. In hol: schimba usa de la intrare

E una dintre cele mai vizibile schimbari pe care le poti face. Schimbarea usii presupune sa reevaluezi si siguranta casei. Poti decide daca vrei o usa mai solida decat cea precedenta sau nu. In ceea ce priveste aspectul, poate nu stiai ca exista tendinte pentru usile de la intrare. In 2018, se poarta usile colorate si indraznete, iar culoarea anului este violet, conform Country Living. Bineinteles, aceste tendinte se aplica la usile de la intrarea caselor. Pentru usile de apartament, e mult mai potrivit un stil modern si sobru.

3. In dormitor: achizitioneaza textile de calitate

Cea mai eficienta metoda de a transforma radical aspectul dormitorului tau este de a schimba covorul, setul de pat, draperiile si fetele de perna. Cele noi trebuie alese cu atentie la stil, textura si culoare. Te poti incadra in stilurile preferate de designeri pentru dormitoare - romantic, mediteranean, contemporan, cottage, asiatic sau traditional - sau poti incerca sa le imbini intr-un mod inedit, pentru un dormitor eclectic. Nu incerca sa asortezi prea mult culorile; e bine sa te limitezi la cateva complementare si sa folosesti cu prudenta culorile puternice.

Totodata, e bine sa fii atenta la cateva aspecte. Adaugarea unui covor poate face camera sa para mai mare si mai primitoare. Pentru obtinerea acestui efect, covorul trebuie sa fie proportional cu camera, asezat partial sub pat si, obligatoriu, sub inca o piesa de mobilier, recomanda goodhousekeeping.com . Mai mult, alege draperii dintr-un material gros, care sa blocheze razele solare. Asa poti dormi mai mult dimineata, atunci cand ai nevoie, fara sa te deranjeze lumina.

4. In bucatarie: adauga blaturi simple si faianta creativa

Aspectul unei bucatarii poate fi transformat radical prin schimbarea faiantei cu una indrazneata, creativa si placuta. Ca sa o scoti in evidenta, fara ca bucataria ta sa devina obositoare, se preteaza foarte bine mobila simpla, cu design minimalist si culori neutre. In ceea ce priveste faianta, ai multe optiuni demne de explorat. Poti lua faianta mozaic, insa potriveste cu grija culorile si fereste-te de un contrast prea mare. Combina mai multe nuante din una sau doua culori.

5. In sufragerie: plaseaza lumini ambientale

Un spatiu poate fi transformat prin adaugarea unor sisteme de iluminare bine plasate. Cu iluminarea inteligenta, poti schimba luminile in functie de atmosfera pe care ti-o doresti. Lampile, becurile LED si cele colorate sunt folosite in proportii diferite, asigurand astfel iluminarea cea mai adecvata pentru activitatea pe care o desfasori. Experimenteaza cu diferite pozitii pentru lumini si observa care iti complimenteaza cel mai bine sufrageria.

6. In curte sau pe balcon: creste plante usor de intretinut

Alese cu grija si intretinute bine, plantele adauga personalitate si prospetime oricarui spatiu. Daca ai un balcon sau stai la curte, profita ca sa creezi mici spatii verzi. Grupeaza tipuri similare de plante, care sa fie totodata usor de intretinut.

Printre plantele foarte rezistente pe care le poti pune in balconul inchis se numara: dracaena, cactusul, bambusul si crassula. Pentru o mica gradina in fata casei, poti alege plante rezistente la seceta: agave, bougainvillea spectabilis, portulaca, salvie, lavanda, valeriana rosie, cactusi sau leandru.

Sursă foto: Shutterstock