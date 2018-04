foto: aslysun, Shutterstock

In fiecare an, festivaluri precum WonderCon si ComiCon sunt luate cu asalt de zeci de mii americani costumati precum personajele lor preferate din filmele si serialele de science-fiction sau din benzile desenate. Ca si cum s-ar fi saturat sa fie niste simpli oameni. Spre norocul nostru, suntem mai mult decat niste muritori trecatori. Cu toti avem capacitati paranormale latente, care asteapta sa fi exprimate. Iata ce poti face pentru a deveni o Wonder Woman.

1. Practica meditatia in fiecare dimineata

Cea mai buna modalitate de a-ti dezvolta abilitatile paranomale este sa-ti ridici vibratia energetica. Acest lucru se poate face prin practicarea meditatiei in mod regulat. Meditatia iti calmeaza mintea, permitandu-ti sa te conectezi la sinele tau superior. Traiul zilnic are tendinta de a te face sa te stresezi si sa iti faci griji. Meditatia zilnica cu o durata de 10 pana la 15 minute te va ajuta sa te conectezi cu sinele tau superior.

2. Fa ceea ce te sperie

Frica este un program care are scopul de a te proteja de pericol. Cu toate acestea, atunci cand ii permiti sa iti controleze viata, are tendinta de a construi ziduri care se transforma intr-o inchisoare si care te impiedica sa fii in contact cu sinele tau superior. Te poti impriteni cu frica facand zilnic ceva de care iti este teama si expunandu-te la necunoscut. Capacitatile tale paranormale vor avea de castigat.

3. Fa alegeri bazandu-te pe intuitie

Intuitia ta este cunoasterea ta interioara, intelepciunea ta innascuta, ghidul tau spiritual. Este acea vocea buna si calma pe care o auzi cand ai indoieli sau te simti nesigura. Urmand sfatul acestie voci, cel putin o data pe zi, iti antrenezi capacitatile intuitive ca si cum ar fi un muschi.

Vocea intuitiei este intotdeauna calma. Vorbeste cu blandete si amabilitate. Vorbeste in emotii si ofera solutii ilogice. Asta pentru ca se bazeaza pe o imagine de ansamblu, mai inalta, pe care mintea ta nu o poate percepe inca. Atunci cand nu ai un raspuns logic satisfacator, intuitia te va scoate din incurcatura in mod sigur. De aceea, este bine sa iti pui la treaba capacitatile tale intuitive in fiecare zi. Si acest lucru se poate face acordand incredere intuitiei tale cel putin intr-una din alegerile pe care le ai de facut zilnic.