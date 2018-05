Comunicat de presă

Programul serii începe de la ora 18.00 cu un tur ghidat de vizitare a cimitirului, un recital de muzică instrumentală, urmat de un spectacol de dansuri populare tradiționale, concursuri cu premii, dar și un recital de zile mari semnat de Aurelian Temișan&Band.

Mai mult, în jurul orei 20.00, cei prezenți la eveniment vor putea viziona și piesa de teatru „Chirița în carnava”l, în regia lui Marius Bodochi, cu o distribuție de excepție din care fac parte: Rodica Popescu Bitănescu, Marius Bodochi și Anca Sigartău.

Bogdan Alexe, regizorul și producătorul spectacolului, declara: „Este al treilea an în care gândim acest spectacol inedit în Cimitirul Bellu. În fiecare an, în Noaptea Muzeelor, am reușit să strângem la Muzeul Bellu câteva mii de oameni (anul trecut au fost în jur de 18.000). Sperăm ca și anul acesta să fim la înălțimea așteptărilor.

La Cimitirul Șerban Vodă - Bellu, Calea Șerban Vodă, nr. 249. Intrarea este liberă.