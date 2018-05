Nu numai ca sunt veritabile ocazii de a cunoaste oameni cu care imparti aceleasi pasiuni (film, teatru, muzica, design), dar in Romania evenimentele artistice si culturale sunt nenumarate, fiecare cu o istorie aparte in spate. Daca acestea se intampla intr-un alt oras decat cel in care esti tu, ai ocazia sa te pregatesti pentru o calatorie la propriu si la figurat. Pe de alta parte, daca festivalul se intampla in orasul tau, poti sa-ti descoperi locul sub o alta perspectiva. Echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a selectat 18 dintre cele mai importante festivaluri din perioada urmatoare, pe care sa le incluzi in planurile tale.

Festivaluri de film

TIFF (Transilvania International Film Festival)

TIFF a vazut prima data lumina zilei in 2002 la Cluj si de atunci straluceste cu fiecare editie. Prea putini, daca exista, sunt cei care sa fi ajuns la eveniment si sa nu se fi intors acasa cu ochii plini de incantare. Proiectiile celor mai de soi realizari cinematografice romanesti se completeaza cu workshopuri, concerte si petreceri (aha, si petreceri!) pe durata a 10 zile, in compania altor cinefili si, totodata, a specialistilor din domeniu. Pretul pentru o noapte la hotel de trei stele incepe de la 37 de euro. | Unde & Cand: Cluj-Napoca, 25 mai-3 iunie

Les films de Cannes à Bucarest

E genul de eveniment care arunca o lumina complet diferita peste acelasi drag, eclectic Bucuresti. In salile de cinema in care ai intrat, probabil, in nenumarate randuri anterior atmosfera se va schimba pret de cateva zile in octombrie pentru ca isi fac loc pe ecrane productiile cinematografice premiate la Cannes. Pentru o noapte la hotel de trei stele in octombrie, platesti incepand cu 9 euro. | Unde & Cand: Bucuresti, octombrie

Festivalul ASTRA Film

Ceea ce se intampla pe ecranele instalate in Sibiu sunt povesti spuse sub forma de documentare despre conditia umana a timpurilor actuale. Festivalul cu o istorie de un sfert de secol, premiaza cele mai bune filme documentare romanesti si europene, iar concertele live, workshopurile si dezbaterile sunt si ele parte din programul evenimentului. O noapte de cazare incepe de la 20 de euro. | Unde & Cand: Sibiu, 15 – 21 octombrie

Anonimul

Acesta e cocktailul perfect dintre filme bune si imprejurimi de poveste, dintre cinefili cu care poti schimba nesfarsite vorbe si natura inca salbatica, dintre serile de vara petrecute la mal de apa si cultura de lung si scurtmetraj culeasa din toate colturile lumii. Locurile de cazare se ocupa repede, asa ca fa-ti planurile din timp. | Unde & Cand: Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii, 6-12 august

Luna Plina

Festival de filme horror, Luna Plina are loc in comuna transilvaneana Biertan, unul dintre colturile de tara conservate inca din perioada medievala, pentru care turistii se inghesuie sa o vada. Vreme de patru zile, ai parte de creatii cinematografice horror si de fantezie, puse cap la cap cu petreceri tematice, ateliere, escape room si targuri cu mancare locala. In august, o noapte de cazare in Sibiu te poate costa incepand cu 27 de euro. | Unde & Cand: Biertan, Sibiu, 9 – 12 august

Anim’est

Daca vrei sa reiei contactul cu copilaria si iti plac la nebunie filmele de animatie, te afli in locul potrivit. Anim’est este cel mai mare festival romanesc dedicat genului. Din 2014, are loc o editie anuala si la Brasov, in Piata Sfatului. Pentru cazare la un hotel de trei stele din capitala, platesti de la 9 euro / noapte in toamna. | Unde & Cand: Bucuresti, 28 septembrie – 7 octombrie

Festivaluri de muzica

Waha

La Waha totul respira a armonie. Culori, arta si bovine care isi iau linistite masa, in vreme ce tu te dezlantui si esti una cu pamantul si cu muzica. Zona de camping inseamna hamacuri colorate, voaluri agatate de copaci, tobe africane, lumanari si decoruri pentru respiratii holotropice si meditatie. Rochii hippie vaporoase, cozi impletite, muzica ce rasuna in inima muntilor si lipsa de semnal la telefon care te face sa te conectezi la intreaga experienta. | Unde & Cand: Batanii Mari, Covasna, 12-16 iulie

Concursul international George Enescu

Aici iti poti scoate costumul sau rochia eleganta din dulap. Concertele au loc in Sala Mare a Palatului si in Ateneul Roman, iar artistii care onoreaza evenimentul sunt dintre mai marii manuitori internationali de vioara, violoncel si pian, alaturi de orchestre filarmonice de pe intinsul mapamondului. Ai totodata ocazia de a merge la concerte in aer liber, dupa programul de munca de septembrie, care au loc in Piata George Enescu. O noapte la hotel de trei stele te va costa incepand cu 9 euro in perioada festivalului.| Unde & Cand: Bucuresti, 1 – 23 septembrie

Electric Castle

A ajuns cel mai mare festival de muzica electronica , cu influente reggae, dub si rock din Europa de Est, iar editia din 2017 a adunat peste 170.000 de oameni. Peste 100 de artisti de minimal, techno, raggae, dubstep, drum & bass, indie au impresionat publicul, alaturi de momentele si spatiile din festival care au inclus ecrane cu led, video mapping pe ruinele unui castel medieval, simulatoare si mancaruri de tot felul. Poti gasi cazare la hotel de trei stele incepand cu 25 de euro / noapte in Cluj.|

Garana Jazz Festival

Festivalul este anul acesta la cea de-a 22a editie. Daca te declari iubitor de jazz si de munte si ai pierdut 21 de editii pana acum, in 2018 nu mai ai pe unde sa scoti camasa. Pregateste-te pentru drumetii facute in inima Muntilor Apuseni, bai in ape sanatoase de rau pe timp de zi si muzica jazz din inima artistilor de renume mondial pe timp de seara. | Unde & Cand: Garana, Caras-Severin, 12-15 iulie

Festivaluri de teatru





Ideo Ideis

In termeni tehnici, vorbim de un festival de teatru pentru adolescenti, dar, in esenta, Ideo Ideis este o miscare curajoasa, nascuta pentru a oferi tinerilor de liceu o educatie in domeniu. Fiecare an concentreaza eforturi artistice in jurul unei teme. Editia de anul trecut si-a propus sa darame stereotipuri si neadevaruri cu care liceenii pornesc la drum in prezent. Ideo Ideis inseamna, pe scurt, spectacole de teatru sustinute de adolescenti, ateliere inlesnite de profesionisti, reprezentatii sustinute de actori de seama. | Unde & Cand: Alexandria, 6-12 august

Gala HOP

Acest program, care a implinit doua decenii anul trecut, este o initiativa care se adreseaza tinerilor absolventi ai facultatilor de actorie din tara. Gala HOP este, totodata, un context important in care acestia sunt remarcati de profesionisti si sustinuti ulterior in proiecte de profil. Poti gasi cazare incepand cu 27 de euro / noapte. | Unde & Cand: Costinesti, septembrie

FITS (Festivalul International de Teatru de la Sibiu)

Povestea festivalului a inceput in 1993, intr-o luna inzapezita de martie. A continuat sa reprezinte, an dupa an, o sarbatoare a artelor, ajungand cel mai mare festival de teatru din tara si al treilea (dupa unele pareri, al doilea) cel mai mare din Europa. Dureaza 10 zile, dar sunt zile in care Sibiul vibreaza de rasete, muzica si forfota, consolidandu-si titlu de Capitala Culturala Europeana. Nu-i lucru neobisnuit sa vezi cum se plimba pe strazile orasului ambasadori, presedinti, regizori, artisti din toate colturile lumii. In iunie, poti plati incepand cu 33 de euro pentru o noapte de cazare.| Unde & Cand: Sibiu, 8 – 17 iunie

Festivaluri de arta si cultura urbana

Street Delivery

Frumoase mai sunt acele cateva zile de vara cand strada Arthur Verona e impanzita din toate colturile de mesaje creative, puse in practica drept solutii la problemele mediului, de standuri de bucate sanatoase care iti fac cu ochiul, unde nonconformismul se plimba agale, muzica se aude pe fundal si, mai ales, unde masinile lipsesc. In Bucuresti, cazarea la un hotel de trei stele costa de la 11 euro / noapte. | Unde & Cand: Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, iunie

iMapp Bucharest

„Video mapping” i se spune fenomenului din Piata Constitutiei care iti fascineaza vazul si auzul. iMapp este un spectacol aparte, unde muzica si proiectiile 3D care se instaleaza confortabil pe Casa Poporului, fiind totodata un concurs de international si unic in Europa. Anii precedenti au adus pe scena din Piata Constitutiei muzicieni cunoscuti la nivel mondial, completand arta proiectata pe cei 22.000 de metri patrati ai Casei. Sa mai mentionam ca intrarea e libera? Cazarea in acel weekend la un hotel de trei stele te poate costa de la 10 de euro / noapte. Unde & Cand: Bucuresti, 22 septembrie

Femei pe Matasari

Daca zace inauntrul tau cea mai mica licarire de admiratie pentru frumusete si pentru schimbarea pe care cu atata elan au cunoscut-o, in ultimele decenii, femeile, la Femei pe Matasari o sa simti ca esti in locul potrivit. Inca de la prima editie, evenimentul a plecat la drum cu dorinta de a schimba abordarea de zi cu zi a strazii Matasari (o strada considerata acum cateva sute ani ca fiind populata de femei de moravuri indoielnice). S-a transformat treptat intr-un spatiu artistic, unde concertele, expozitiile, targurile, atelierele si voia buna sunt esentiale. In primul weekend din iunie, o noapte la hotel de trei stele costa incepand cu 11 euro. | Unde & Cand: Bucuresti, 1-3 iunie

Festivaluri de design

Romanian Design Week (RDW)

Inca mai consideri ca designul nu inseamna mai mult decat mobila de sufragerie sau cateva modele inflorate pe rochii? Expozitia organizata de RDW are un aer modern, urban si proaspat, fiind un loc care adaposteste cu maiestrie creatiile celor mai inventive si tinere minti romanesti puse in slujba modei, arhitecturii, designului de interior, ilustratiilor, designului de obiect si a multor altor mestesuguri contemporane despre care poate vei auzi pentru prima data acolo. O noapte la hotel de trei stele costa in acest weekend incepand cu 8 euro. | Unde & Cand: Bucuresti, 18 – 27 mai

SYT (Showcase of Young Talent)

SYT este festivalul care pune in valoare arta iesita din mainile liceenilor intre 14 si 19 ani, oferindu-le ocazia de a se promova si de a-si dezvolta pasiunile in domeniul artelor vizuale, fotografiei, scurtmetrajelor, teatrului si muzicii. O noapte la hotel de trei stele te va costa incepand cu 9 euro in toamna.| Unde & Cand: Bucuresti, septembrie