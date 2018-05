Pentru cei mai mulți dintre fanii Star Wars, un nou film din acest univers e un prilej de bucurie și un motiv în plus ca să scoți din șifonier tricourile cu stormtroopers. Înarmată cu răs-purtatul tricou cu Han Solo și plină de speranța că Forța e cu noi, am fost la vizionarea de presă a filmului care îl are ca personaj principal pe Solo.

Am căutat Forța inclusiv sub scaun și nu era acolo. Filmul în sine nu e rău deloc. Are momente amuzante, efecte speciale bune de tot și scene captivante de acțiune. Dar nu e Star Wars. Sigur, nu-ți vine să strângi din dinți de jenă (așa cum, între noi fie vorba, s-a întâmplat la episoadele I, ÎI și III) dar nici nu pleci din sală cu o perspectivă nouă.

Timp de două ore, băieții răi îl urmăresc prin galaxie pe Solo însoțit de câteva personaje pe care le-ai uitat și de care nu o să-ți mai pese din secundă în care dispar din peisaj. Singura excepție notabilă este Lando Calrissian, jucat cu aplomb și miez de Donald Glover.

Cu siguranță toate problemele din spatele cortinei și-au spus cuvântul, inclusiv viziunile diferite ale scenariștilor și ale producătorilor. Deși Ron Howard a fost cooptat pentru partea de regie, acesta de pe urmă este recunoscut și celebrat pentru mai degrabă dramele sale ( A beautiful Mind, Cocoon sau Frost/Nixon). Să nu uităm faptul că tot el este regizorul din spatele unor filme ca Inferno, Îngeri și Demoni sau Codul lui Da Vinci, toate adaptări nereușite ale cărților cu aceleași nume semnate de Dan Brown.

Una peste alta, Solo: A Star Wars Story nu este un eșec decât pentru fanii înraiți. Altfel, pentru amatorii de SF-uri light cu doze de umor, este o introducere simplă, captivantă și amuzantă într-un univers complicat.