Fetele plimbărețe au luat lumea la pas săptămâna trecută. Călătorului, așa cum bine știți, îi stă bine cu drumul și cu cât e mai lung, cu atât mai bine. Plajele însorite ale lumii, orașele impresionante în care istoria și tehnologia își dau mâna sau sătucurile în care timpul nu are niciun cuvânt de spus vă așteaptă să le descoperiți iar ghizii din această săptămână sunt Amelia, Oana și Iulia.



Oana – Dubai de la înălțime

În mai puțin de 50 de ani Dubaiul s-a transformat dintr-o aglomerare de case primitive într-un oraș dominat de clădiri care ating cerul și de lux desăvârșit. În 1991 în Dubai există un singur zgârie nori, în vreme ce astăzi este suficient să arunci un ochi pe fereastră și vei fi copleșit indiferent în ce direcție privești. Nicio altă locație nu spune mai bine această poveste ca The Dubai Frame, o construcție de 150 m înălțime, în formă de ramă. De la ultimul etaj al acestei rame poți admira pe de-o parte orașul vechi, Old Souks, iar din cea opusă, Dubaiul nou, desprins parcă din cu totul altă lume. Cu toate astea, probabil că atracția principală este podeaua de sticlă, un adevărat deliciu pentru cei dornici de senzații tari.

Amelia – Malaga, tărâmul soarelui

Haideți cu mine într-o scurtă călătorie prin cele mai frumoase locuri din Costa del Sol, Spania. Plaje cu apă cristalină și palmieri la umbra cărora să te ascunzi de soarele arzător, oameni calzi și zâmbitori, locuri ce par a fi pictate... nu ai cum să nu iubești această zonă plină de culoare și veselie.

Am vrut să ne bucurăm de această vacanță, așa că am făcut din timp planuri pentru fiecare zi petrecută aici. În prima zi am mers în Gibraltar și pe plajele din Tarifa, a doua zi a fost dedicată Balconului Europei și plajelor cu apă cristalină și palmieri din Nerja, în a treia zi am poposit pe plaja La Malagueta și ne-am plimbat pe străzile pline de culoare ale centrului vechi din Malaga, iar ultimele două zile au fost doar pentru relaxare la umbra palmierilor, plimbări lungi și mâncăruri delicioase.

În cazul în care vreți să mergeți în această zonă, vă recomand să încercați să stați pentru cel puțin 4 zile astfel încât să vă puteți bucura ochii de tot ce are de oferit acest oraș și împrejurimile.



Iulia - Sardegna, La Grande Bellezza!

Ce mod mai frumos de a te bucura de începutul verii? Am avut parte de 7 zile de vis, pe insula Italiană Sardegna, unde am experimentat tot ce poate fi mai plăcut în vacanță: plaje superbe, vestigii antice, apusuri desprinse parcă din povești magice, care îmi tăiau respirația, o natură surprinzătoare ce nu și-a ieșit din drepturi pe aceasta insula puțin populată și nemaipomenitele mâncăruri italo-sarde, tot timpul asezonate cu uleiul de măsline preparat în casă. Recomand Sardegna ca pe o destinație de vacanță de vis și garantez că veți simți frumusețea acestei insule nu doar prin ceea ce veți vedea ci și prin puterea inimii, fiindcă Sardegna îți rămâne în suflet și prin oamenii săi petrecăreți și atât de calzi. Ma voi întoarce la tine, dragă Sardegna!