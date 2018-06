Comunicat de presa

A inceput numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului RomanIA Autentica care se va desfasura de Sanziene, in perioada 23-24 iunie in trei locatii simultan, la Hobita – Poiana Mare, la Iasi in fata Palatului Culturii si in Piata Sfatului din Brasov.

Isi vor da mana creatori si colectionari, interpreti si dansatori, pastratori de traditii si pasionati care se bucura de ceea ce a stiut sa creeze si sa pastreze poporul roman. Anul acesta, sunt asteptati peste 100.000 de romani sa celebreze aceasta sarbatoare a iei, un brand de tara ce constituie o permanenta sursa de inspiratie, si care aduce in prim plan folclorul autentic romanesc.Evenimentul este organizat de Asociatia Nationala a Antreprenorilor, Primaria Municipiului Brasov, Primaria Municipiului Iasi, Primaria si Consiliul Local Pestisani, Flori de ie, Patronatul Femeilor din Mestesugarit. Partenerii principali sunt Institutia Prefectului Judetului Brasov, Consiliul Judetean Gorj, Primaria Municipiului Targu Jiu, Coresi, Colegiul National Economic Andrei Barseanu, scoala Populara de Arta Tg. Jiu, EximBank, Dacia Plant, Ansamblul Doina Gorjului.



Prima zi a festivalului RomanIA Autentica este dedicata atelierelor de creatie, mestesugarilor, acesti pastratori si continuatori ai valorilor materiale, tezaure vii ale poporului nostru, care duc mai departe maiestria strabunilor si rafinamentul lor artistic. Alaturi de mestesugarii vechi veti avea posibilitatea de a invata una dintre tehnicile folosite in atelierele de tesut, margelit, cusut cu motive traditionale, incondeiat oua sau de tors lana, crosetat, olarit, etc.

Cea de-a doua zi a festivalului este rezervata spectacolelor folclorice care se vor desfasura cu concursul unor artisti prestigiosi.

La Iasi vor urca pe scena interpreti din Republica Moldova si din Romania: Margareta Clipa, Ionut Fulea, Mioara Velicu, Ion Paladi, etc. acompaniati de Orchesta Lautarii, condusa de maestrul Nicolae Botgros, un spectacol prezentat de Laura Cristiana Hulubei.

La Hobita vor urca pe scena artistii Ansamblului Doina Gorjului, iar la Brasov scena se va umple de acorduri fine interpretate de Maria Constantin, Valentin Sanfira, Domnita Iscru, Florin Chilian, etc. Spectacolul se va incheia alaturi de tandarica si Fanfara Zece Prajini. La fel ca si in editiile precedente Mariuca Mihailescu va prezenta cea de a treia editie a festivalului RomanIA Autentica.

23-24 iunie 2018 sunt datele pe care va invitam sa le consemnati in calendarul dumneavoastra, participand la RomanIA Autentica, un proiect nascut din dragoste de neam, patrie, arta si frumos, initiat de Cristina Chiriac, presedintele Asociatiei Nationale a Antreprenorilor.

Hobita, Iasi, Brasov sunt tot atatea motive pentru ca participantii sa isi imbrace ia, singurul bilet necesar, pentru a participa in 23-24 iunie la o editie pusa sub semnul centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

www.romaniaautentica.ro

https://www.facebook.com/www.romaniaautentica.ro/

email: office@romaniaautentica.ro