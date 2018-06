Locuim in apartamente tot mai mici si mai inghesuite, dar asta nu inseamna ca acest spatiu nu poate fi valorificat astfel incat locuintele noastre sa capete ceva din aerul cochet, aerisit si sofisticat al apartamentelor de revista.

Atunci cand vine vorba de amenajarea unui spatiu mic, ideile cu care vin designerii nu inceteaza sa ne uimeasca. Exista atat de multe solutii pentru folosirea inteligenta a spatiului incat nu mai avem nicio scuza pentru a continua sa ne plangem de lipsa de spatiu la noi acasa. Iata care sunt cele mai bune trucuri de design pe care le poti pune in aplicare in casa ta:

Renunta la materialele conformiste

Atunci cand iti amenajezi baia, cu siguranta te uiti dupa modele traditionale de gresie sau faianta. Ce ai spune insa de o baie amenajata cu mozaic, un material renumit pentru modul interesant in care reflecta lumina? Daca nu crezi ca un astfel de design ar arata bine in locuinta ta, este suficient sa te uiti peste aceste imagini cu modele de bai mici, pentru a te convinge ca este o varianta de luat in calcul. Dupa cum vezi, acesta nu este singurul mod surprinzator si unic in care iti poti amenaja baia, indiferent de cat de mica ar fi ea.

Tot ce trebuie sa stii este ca nu dimensiunea incaperii este cea care dicteaza intotdeauna stilul de amenajare, ci acesta poate fi si adaptat astfel incat sa se potriveasca unui spatiu mic si sa arate la fel de bine ca intr-un penthouse.

Nu te feri de un design-statement

Poate ca locuinta ta este mica, dar nu are de ce sa fie si monotona. Chiar si intr-o incapere de dimensiuni mici, o piesa de mobilier sau un ansamblu de design spectaculos, cu aspect maiestuos si impunator va atrage toate privirile si va da un aer sofisticat intregii camere.

Pentru a mari optic incaperea, un truc util recomandat de designeri este sa construim acest stil de amenajare in jurul unei oglinzi. Aceasta va capta lumina din incapere si o va reflecta, astfel incat camera va parea mai luminoasa, dar si mult mai mare. Alege o oglinda de dimensiuni mari, cu o rama din lemn masiv sau o rama cu aspect de fier forjat, apoi amplaseaz-o pe un perete decorat cu un tapet cu forme geometrice sau cu un imprimeu abstract.

Pornind de la aceste elemente poti construi mai departe apoi: amplaseaza langa oglinda doua scaune mici si elegante, precum si o masuta de cafea si ai creat un colt care va distrage toata atentia de la faptul ca se afla intr-o incapere mica.

Alege paleta potrivita de culori

Se spune ca locuintele de mici dimensiuni ar trebui decorate in culori deschise, pentru a mari optic spatiul si a da senzatia unui apartament aerisit si curat. Insa ce te faci daca nu esti chiar cea mai mare fana a tonurilor neutre, iar scoaterea petelor de pe materialele albe nu este tocmai un hobby al tau? Designerul de interior Todd Alexander este de parere ca un apartament mic poate fi decorat, cand vine vorba despre paleta de culori, in doua moduri:

Primul presupune alegerea unei palete neutre de culori, precum bej, ivoire, tonuri deschise de gri sau maro, care creeaza un sentiment de coeziune si unitate in intreaga locuinta si mareste optic spatiul.

A doua varianta este reprezentata de alegerea unei singure culori saturate, intense, pe care sa o folosesti in intreaga locuinta. Designerul ne da exemplu chiar locuinta sa, decorata in tonuri de bleumarin si albastru regal. Poti include si alte culori, insa sub forma unor detalii subtile: niste perne colorate pe canapeaua ta, niste tablouri abstracte sau niste decoratiuni cu aspect minimalist.

Separa spatiul si creeaza arii distincte

Poate ca folosesti dormitorul si pe post de living, insa acest lucru nu are de ce sa fie evident in designul locuintei tale. Prin crearea unor zone distincte in interiorul aceleiasi incaperi reusesti sa separi spatiul, fara sa il micsorezi optic. Iata o idee despre cum poate fi delimitat spatiul dintr-o garsoniera, pentru a o face sa para mai spatioasa si mai bine organizata:

Adauga inaltime incaperilor, cu ajutorul draperiilor

O incapere cu tavanul foarte jos seamana mai degraba cu o pestera si nu este intotdeauna primitoare. Daca apartamentul tau nu are tavanul inalt, poti pacali optic, cu ajutorul draperiilor pozitionate cat mai aproape de tavan si cat mai lungi. Acestea trebuie sa ajunga pana la podea, iar daca vrei sa te bucuri de un efect si mai spectaculos, te sfatuim sa alegi fie unele cu dungi verticale, fie unele deschise la culoare, pentru a ilumina incaperea si a-i da mai mult volum.

Indiferent de dimensiunea locuintei tale, daca tii cont de aceste sfaturi, vei reusi sa creezi un spatiu mai aerisit, mai primitor, cu o atmosfera relaxata, in care sa te simti mult mai confortabil.