Atunci când ai prieteni în vizită într-o zi călduroasă de vară, trebuie să le pui la dispoziție băuturi răcoritoare. Poți pregăti limonadă, ceai cu gheață, fresh-uri sau cocktailuri fără alcool, băuturi populare, ideale pentru o zi de vară. De ce să te limitezi însă la versiunile clasice ale acestora? Un fresh de portocale sau un ceai verde cu gheață nu surprinde pe nimeni.

Vizita unor prieteni poate fi o ocazie perfectă să încerci ceva nou. În plus, aceștia vor aprecia cu siguranță că ai depus efortul să pregătești ceva delicios. Iată 5 băuturi de efect cu care îți poți surprinde plăcut prietenii într-o zi toridă:

Punciul Luau

Există atât de multe retete cocktail fara alcool interesante, încât ai putea să prepari rețete noi toată vara. Una din rețetele pe care trebuie să le încerci măcar o dată este punciul luau, cu arome tropicale. De altfel, „luau” înseamnă o petrecere tradițională havaiană.

Ca să faci acest punci, vei avea nevoie de suc de ananas (1,3l), concentrat de suc de portocale (170ml), apă minerală (2l) și zeamă de lămâi verzi. Sucul dulce de ananas se îmbină perfect cu gustul acrișor al lămâilor verzi și al sucului de portocale. Cantitățile sunt aproximative și le poți ajusta în funcție de preferințe. Pune punciul într-un bol mare, în care poți adăuga multă gheață și sferturi de lămâi verzi.

Limonada cu zmeură și mentă

Te poți bucura de o limonadă mult mai delicioasă (și mai aspectuoasă) dacă adaugi câteva ingrediente. Aromele de zmeură și mentă pot fi un adaos excelent pentru clasica limonadă. Ai nevoie de lămâi (și/sau lămâi verzi), miere (sau zahăr), apă și gheață, precum în cazul rețetei clasice. În plus, ai nevoie doar de sirop de zmeură (din comerț sau făcut în casă) și de mentă proaspătă, care se adaugă mărunțită. Păstrează câteva frunze de mentă și câteva felii de lămâie pentru a decora paharele.

Ideală pentru amatorii de caise și nectarine, această băutură are doar 3 ingrediente: nectar de caise, apă minerală și nectarine. Instrucțiunile sunt foarte simple: trebuie să pui două părți de apă minerală la o parte de nectar de caise. Apoi, taie felii subțiri de nectarine și pune-le în pahar, împreună cu gheața. Aceasta este toată rețeta de bază, însă, dacă dorești să adaugi o notă deosebită, poți adăuga și puțin piure de pepene, sugerează Woman’s Day.

Ceai rece de hibiscus

Ceaiul de hibiscus e cunoscut pentru proprietățile sale, având o serie de beneficii asupra sănătății: combate anxietatea, are proprietăți antioxidante, scade colesterolul și are vitamina C. Acesta poate fi totodată foarte gustos și răcoritor. Pentru varianta rece, de vară, trebuie să faci un ceai mai concentrat decât de obicei. Adaugă zahăr după gust - unele persoane preferă să simtă gustul acrișor al ceaiului, iar altele îl îndulcesc mai mult. Ai nevoie de portocale și de lămâi verzi, pe care le adaugi sub formă de felii. Băutura trebuie să stea la rece mai mult decât altele, între 2 și 6 ore. Înainte de servire, se adaugă ghimbir (fie puțin ghimbir ras, fie o băutură cu aromă de ghimbir) și gheață.

Fresh din mix de citrice

Dacă îți place fresh-ul de portocale, merită să încerci rețete asemănătoare. Alege fructele tale citrice preferate în cantitățile dorite, stoarce-le și adaugă gheață. Poți opta pentru portocale roșii, mandarine, grepfrut, clementine sau pomelo. Dacă fresh-ul e prea acrișor, îl poți îndulci cu sirop de arțar sau miere. Chiar dacă e o băutură foarte gustoasă, e bine să o consumi cu măsură, deoarece caloriile se pot acumula rapid.