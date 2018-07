Pe cât de încântătoare e ideea concediului care se apropie cu pași repezi, pe atât de stresantă poate să fie pregătirea bagajelor. De regulă, se întâmplă pe repede înainte, iar pe parcursul nopții te trezești panicată că ai uitat să împachetezi (tocmai) placa de întins părul. Nu mai spunem de a doua zi când te macină senzația aceea că sigur, sigur ai uitat ceva esențial.

Dacă nu ești extraordinar de organizată din fire sau nu ai timpul necesar să te ocupi pe îndelete de bagaje, un mic truc este să creezi, cu o săptămână înainte de plecare, o mică listă pe telefon. Pe măsură ce-ți vin idei, notezi, iar când vine momentul să strângi totul la un loc, nu faci decât să bifezi obiect cu obiect și outfit cu outfit.

Ca să te ajutăm și mai mult, îți propunem 6 obiecte care nu ar trebui să-ți lipsească din bagaje vara aceasta:

Începem cu începutul: produsele de îngrijire personală. Alcătuiește o mică trusă cu periuță, pastă de dinți, cremă hidratantă (obligatorie, mai ales dacă pleci cu avionul și tenul tău este supus deshidratării) și nu în ultimul rând, săpun.

Îți recomandăm să înlocuiești clasicul gel de duș, care poate fi deseori agresiv cu pielea ta, cu aceste săpunuri 100% naturale, cu proprietăți hidratante și emoliente. Iar dacă prezentarea ți se pare savuroasă, stai să vezi ce ingrediente conțin: cacao, cuișoare, gălbenele, roibă și mult unt de shea. Mmmmmmm...

2 . Bluză diafană

Nu știm cum este pentru tine, dar pentru noi pregătirea bagajelor coincide, de regulă, cu momentul în care realizăm că nu avem destule haine sau că outfiturile existente pur și simplu nu se pupă cu ce ne-am dori.

Dacă ești de-a noastră, află că am pus ochii pe o bluză numai bună pentru sejururi de vară. Îmbină designul floral chic cu confortul oferit de materialul lejer și vaporos :) Dacă plănuiești să înfrunți temperaturile ridicate și să străbați străzile în căutare de obiective turistice, este important să-ți lași corpul să respire, în haine cât mai lejere.

3 . Set de bijuterii

Nelipsite din orice valiză ar trebuie să fie, bineînțeles, accesoriile. Cât mai multe, cu atât mai bine :) Ele te ajută să scoți din anonimat orice outfit sau să îi dai un nou suflu.

În permanență cu gândul la mare și plajă, ne-a atras atenția acest set de bijuterii în nuanțe vibrante de albastru. Este realizat din bronz și lut polimeric, va complimenta perfect ținutele tale lejere de vacanță, iar după ce te întorci, îți va aduce aminte de momentele de liniște și relaxare petrecute la malul mării.

4 . Colier cu perle pastelate

Cred că te-ai prins că nouă ne plac bijuteriile mai deosebite, cu acel ceva în plus. Din acest motiv, ne-am apucat să căutăm metode inedite și mai puțin pretențioase de a purta perle și am găsit ce căutam pe Breslo. Inspirat din natură, colierul pe care am pus ochii are forma unui copăcel simpatic și împrumută culoarea bronzului antichizat. Este decorat cu perle Swarovski în nuanțe pastelate și va da o notă în plus de feminitate outfiturilor tale de vacanță. Ai parte de frumusețea perlelor, fără a sta cu grija șiragului în pericol să se destrame.

5 . Brățară din piele

Un alt accesoriu care ne-a convins instant că-și merită locul pe lista de bagaje este această brățară super funky din piele. Primul gând a fost că ne plac atât de mult city break-urile și le purtăm în suflet, așa că de ce să nu le purtăm si pe accesorii?

Roma, New York, Amsterdam, Dubai, Venetia si Barcelona sunt doar câteva dintre orașele surprinse pe aceste brățări, cu amintiri la purtător :) Tu ce ai alege?

6. Cercei Chandelier brodați

Încă un accesoriu și gata, ne potolim :) Pentru nopțile de vacanță în care ai în plan mai mult decât o plimbare pe plajă, ai nevoie de o pereche de cercei statement. Cerceii de tip Chandelier sunt un model cu care nu ai cum să dai greș în serile de clubbing - mai ales dacă optezi pentru această variantă cu ceva în plus. Poate nu îți vine să crezi, dar acești cercei diafani sunt brodați.