Daca vrei sa incerci sa schimbi lumea incepe in primul rand cu tine.

Indiferent daca ne place sau nu politica, daca o intelegem, daca ne pasioneaza, daca ne trezeste un sentiment profund de indignare sau din contra ne starneste amuzamentul si uimirea, face parte din viata noastra si ne influenteaza de multe ori drastic atat prezentul, cat si viitorul.

Atat in Romania cat si in strainatate ce se intanpla pe scena politica pare uneori desprins din scenarile de filme SF sau fantasy, dar cu toate astea, din pacate, uneori realitatea bate filmul si atunci cel mai bine este sa fim pregatiti si sa incercam sa intelegem mai bine ce ni se intampla si cine sunt cei care joaca sah cu viata noastra.

Seriale cu si despre politica bune de vazut in orice moment

1. House of Cards

Unul dintre cele mai bune seriale politice, House of Cards urmareste parcursul liderului democrat al Camerei Reprezentantilor din Congres, Frank Underwood (jucat execelent de actorul Kevin Spacey). Noul presedinte ii promite acestuia un post de Secretar de Stat, pe care ulterior il refuza, iar razbunarea lui Frank este cat se poate de incredibila. Un serial genial din care putem invata multe si care ne arata fara niciun pic de cenzura ce se ascunde multe ori in spatele usilor inchise, cum se fac jocurile politice si ce inseamna cu adevarat lupta pentru castigarea puterii.

2. Scandal

Despre armata de oameni din spatele politicienilor.

Scandal a fost pentru o lunga perioada de timp unul dintre serialele mele de suflet, reusind sa contureze unul dintre cele mai bune personaje feminine. Olivia Pope este o femeie extraordinara, o forta a naturii cu care ai face bine sa nu te pui, un gladiator modern care nu se sfieste sa preia fraiele puterii. Geniala Shonda Rhimes, producatorul din spatele altor seriale de succes, precum Grey’s Anatomy si How to Get Away With Murder si-a propus nu doar sa arate lumii o poveste de dragoste intre presedintele Americii si amanta lui, ci si lumea din spatele somptuoasei Casei Albe, cum sunt alesi presedintii, ce masinarie imensa de PR se afla in spatele ficaruia si deciziile grele si riscante pe care sunt nevoiti sa le ia. Unul dintre cele mai importante mesaje ale acestui serial este cat de usor te poate fura si schimba puterea.

3. 24

4. Political Animals

Un must see in lumea serialelor si din punctul meu de vedere unul dintre cele mai bune seriale pe care mi-a fost dat sa le urmaresc.a avut premiera la mai putin de doua luni de la tragedia 9/11 aducand in prim plan problema terorismului si a politicii externe. Ce mi s-a parut cu adevarat interesant este ca actiunea fiecarui sezon se petrece intr-o zi, iar fiecare episod prezinta o ora din ziua respectiva….si credeti-ma intr-o zi din viata personajului Jack Bauer si a agentiei sale contra terorism se intampla extrem de multe in fiecare minut. Ambiguitatea morala a personajului jucat excelent de Sutherland, cineva care va face orice este nevoie pentru a opri amenintarea prezenta a creat un tip de erou pe care nu il mai vazusem pana atunci si care te face sa il iubesti si sa il condamni in acelasi timp. Impactul pe care serialul l-a avut la vremea respectiva asupra serialelor care au urmat bazate pe viata politica (Homeland, Sacndal chiar si Game of Thrones) a dovedit ca nu este doar unul dintre cele mai bune seriale politice ale tuturor timpurilor, ci si una dintre cele mai impresionante productii ale televiziunii moderne. Mai mult decat atat, serialul 24 a fost cel care a prezis ca America va avea un Presedinte de culoare.

Un serial extrem de interesant, cu o distributie si un subiect pe masura, un serial care incearca sa dezbrace politica de toate secretele. Daca resuseste sau nu...mai bine va las pe voi sa descoperiti. Personajul central al seriei este Elaine Barrish, o fosta prima doamna a Statelor Unite, divortata, devenita ulterior Secretar de Stat si care se dedica trup si suflet profesiei dupa destramarea casatoriei si dupa ce pierde cursa pentru nominalizarea la alegerile prezidentiale. Serialul incearca sa vorbeasca aici de ambitiile politice ale lui Hillary Clinton, despre munca sa in calitate de Secretar de Stat, tratand totodata si dilema: de ce Hillary a acceptat sa ramana alaturi de sotul sau dupa ce acesta a inselat-o. Inca un motiv pentru care merita sa vezi Political Animals este ca romanul nostru, actorul Sebastian Stan are un rol destul de important.

5. Madam Secretary

Atunci cand o femeie ambitioasa devine Secretar de Stat, totul se schimba in viata ei si este nevoita sa gaseasca un echilibru intre cerintele politicii mondiale si cele ale familiei sale. Serialul este o combinatie interesanta intre intrigile din politica interne si externa, un suflu de umor si o portretizare ingenioasa a vietii de familie.

6. Designated survivor

Ce se intampla atunci cand intreaga conducere operativa a tarii este anihilata in urma unui atac, iar un singur om, numit "supravietuitor desemnat" devine cel mai puternic om din Statele Unite. O practica creata si validata legal in urma careia o persoana aleasa de pe lista de succesiune prezidentiala este deplasata intr-o locatie desemnata ca sigura si cunoscuta de un numar restrans de responsabili din Servicul Secret, in momentele in care au loc intruniri cu toti liderii statului. In aceasta drama politica ne reintalnim cu starul din 24, Kiefer Sutherland intr-un rol care, din nou, i se potriveste manusa, chiar daca aici are parte de mai putina actiune. Designated Survivor prezinta povestea lui Tom Kirkman, care ajunge Presedintele Statelor Unite in niste circumstante teribile, mai exact dupa ce o bomba ucide o mare parte din lideri, iar natiunea are nevoie de o mana de fier care sa o repuna pe picioare. El trebuie sa faca brusc tranzitia de la un familist convins la cel mai puternic om de pe Pamant, incercand in acelasi timp sa faca fata atacurilor criminale, dar si celor politice.

7. The Newsroom

Un serial care creeaza dependenta de la primul episod si care te arunca in culisele programului de stiri realizat de reteaua de televiziune fictiva ACN, care porneste intr-o misiune aproape imposbila in ziua de azi, aceea de a face stiri: "asa cum trebuie" si a spune adevarul in ciuda obstacolelor care apar sau chiar a impotrivirii celor de la conducere. Cum trateaza jurnalistii subiectele politice, din timpul celor doua mandate ale presedintelui american Barack Obama si situatiile cu un impact deosebit asupra publicului, musamalizate de multe ori de politicieni. Serialul reuseste sa trezeasca in sufletul tau dorinta de a schimba lumea, de a face lucurile altfel decat se fac in prezent, de a lupta pentru libertate si pentru corectitudine si iti insereaza ideea ca tu poti sa fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume.

8. The Good Wife

Unul dintre serialele mele preferate, The Good Wife imbina intr-un mod imprevizil si seducator lumea juridica si cea politica. Serialul o are in prim plan pe Alicia Florick, sotia unui guvernator american, personaj care pe tot parcursul serialului a reusit sa ma faca sa o indragesc, sa o critic si sa o admir in acelasi timp. Povestea incepe cu ea aflata in mijlocul unui scandal sexual din pricina comportamentului sotului sau. Desi se afla intr-un punct critic al vietii sale, Alicia reuseste sa isi castige independenta, sa-si faca dreptate atat ei, cat si altora si sa faca fata atat personajelor din lumea juridica, cat si celor de pe scena politica.