Comunicat de presa

Gala „Regal de Balet la TNB” este un spectacol al excelentei coregrafice! Bucuria implinirii a o suta de ani de la Marea Unire va fi redata prin fiecare pirueta a balerinilor renumiti precum:si- Berlin State Ballet,si- The Royal Danish Ballet,si- Opera Nationala Bucuresti. Acestor balerini li se vor alaturasi- Czech National Ballet,si- Vienna State Ballet,- American Ballet Theatre,- The Royal Ballet,- Estonian National Ballet,- Teatrul de Balet din Sibiu,- Teatro Principal de Zaragoza,- artist independent,- artist independentSpectacolul va fi mai mult decat o seara de balet. Este o impletire a artei, a traditiei si a maiestriei desavarsite! Momente indragite ale baletului clasic precum „La Sylphide” cat si lucrari coregrafice de succes „Les Bourgeois” vor fi completate de acordurile marelui compozitor roman George Enescu. Vor fi un liant feeric de legatura intre arta baletului si traditia romaneasca, lucrari spectaculoase incarcate de emotie autentica, energie autohtona si noblete. Jocul coregrafic include, de asemenea, si lucrarile tanarului Ross Freddie Ray, fost balerin al Operei Nationale Bucuresti, absolvent si preminant al Royal Ballet School din Londra, ale lui Radu Poklitaru, Ben Van Cauwenburgh, Andrei Cozlac si Calvin Richardson.„Avem nevoie de arta pentru a ne imbogati mintea si spiritul! Avem nevoie de o Romanie culturala care sa ne ofere bucurie!”, subliniaza Alice Minoiu, initiatorul Proiectului.Evenimentul este sustinut de sponsorul principal ADREM si de partenerii:Recomandat de Europa FM „Regal de balet la TNB” este un proiect organizat de Mihai A. Cacoveanu prin Asociatia Nevoia de Educatie( ANE), sub deviza „Celebram Marea Unire prin momente mari de cultura!”. ANE alaturi de Nevoia de Arta , desfasoara evenimente cultural-educationale, sprijinind inovatia si tinerii, avand initiative precum Bacopedia, BAC TV si Pauza de teatru.Initiatorul proiectului si co-organizator este Alice Minoiu, balerina si absolventa a Universitatii „Gheorghe Cristea”, sectia Coregrafie, implicata in promovarea artei coregrafice in Romania.Ne intalnim astfel, pe 3 Septembrie, intr-un decor spectaculos si plin de grandoarea Salii Mari a Teatrului National Bucuresti, pentru o seara a armoniei dintre trecut, prezent si viitor; un portal spre memoriile pastrate in gand de generatiile unui secol si o sansa de a crea noi amintiri de tinut in suflete.Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro si in oficiile Postei Romane semnalizate Bilete.ro. De asemenea, biletele spre calatoria intr-o poveste a gratiei si a idealurilor prin miscare pe care o organizam in aceasta toamna, se vor gasi si pe www.mystage.ro , precum si la Casa de bilete a Teatrului National Bucuresti.Pentru mai multe informatii, va invitam sa accesati evenimentul de pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/regaldebalet/ sau sa ne contactati direct la adresa de e-mail avem@nevoiadeeducatie.ro