În ultima perioadă, am fost ocupate cu explorarea frumosului în toate formele sale. Din acest motiv, în această săptămână vă invităm alături de noi într-o călătorie prin București în locurile unde frumusețea pentru spirit și trup se află la ea acasă.

Oana – Descoperă partea însorită a fiecărei zile, împreună cu produsele de îngrijire Le Petit Marseillais

Realizate după rețete tradiționale din zona Provence a sudului Franței, produsele Le Petit Marseillais sunt renumite în întreaga lume pentru proprietățile lor excelente, datorită ingredientelor naturale pe care le conţin. În prezent, brandul Le Petit Marseillais deţine în România un portofoliu diversificat de game şi produse care oferă îngrijire pentru păr și corp, realizate din combinații de ingrediente naturale, cu efect de curăţare şi hidratare, lăsând o aromă proaspătă și delicată.

Amelia – Colecția Cruise 2019 Akasha Asai prin ochii Cosânzenei

Zilele trecute am făcut o vizită fetelor de la Akasha Asai, unde am avut ocazia să probez câteva dintre cele mai frumoase ținute din colecția Cruise 2019. Rochiile sunt realizate din bumbac 100%, sunt foarte comode și au o croială simplă, ușor elegantă, care accentuează zona taliei. Acestea pot fi purtate atât în vacanță, alături de o pălărie de paie cu boruri rotunde și sandale cu talpă ortopedică, cât și la un eveniment ușor sofisticat. Imprimeuri florale, volănașe, fundițe... nu ai cum să nu te simți precum o adevărată prințesică în astfel de ținute.

O experiență digitală unică, un spectacol live de excepție, oameni frumoși și talentati, peste 500 de invitați din industria muzicală, plus o grădină de basm și multe zâmbete sincere. Așa s-a desfășurat evenimentul digiTALES by Cat Music la care noi, Mia și Andreea, am luat parte la începutul acestei luni.

Iulia - Deschiderea Slonului STROP Concept

La începutul lunii iulie a avut loc deschiderea Salonului Strop Concept din București, unde am fost și noi invitate.

Strop Concept este un proiect creat de Andreea Emilian, o tânără antreprenoare de 37 de ani. Andreea ne propune să ne întoarcem la frumusețea BIO prin metode tradiționale de îngrijire a pielii, în colaborare cu alte branduri românești: Careless Beauty specializat în cosmetica organică, un brand co-fondat de Adina Oancea, Atelier Tron, un brand sustenabil de modă și design care folosește doar textile naturale și Luviane - Atelier de Parfumerie care folosește exclusiv ingrediente naturale pentru a crea parfumuri artizanale de lux.

Ne-am bucurat de o atmosferă deosebită cu oaspeți speciali care au dezbătut despre relația importantă trup-spirit- sănătate, în cadrul elegant al Salonului Strop. De asemenea, am primit și un masaj de relaxare pentru brațe oferit de către specialista Anca Ene, de la Salonul Strop.

