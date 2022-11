Mirela Retegan – Momentul prezent este tot ceea ce contează

În noua ediție Beautiful Minds am avut plăcerea să o am alături de mine pe Mirela Retegan, om, mamă, antreprenor, autor, femeie influentă care are atât de multe lucruri de împărtășit cu ceilalți.

Mi-ar fi plăcut să stăm o zi întreagă la povești, însă, pentru această ediție am vorbit despre proiectul Gașca Zurli, evenimentele viitoare, revista și magazinul Zurli, cele mai noi inovații ale Mirelei, dar și despre parenting. Mirela este mama care își sprijină copilul de la distanță, asta după ce s-a asigurat că aripile puiului său sunt destul de puternice pentru a atinge cele mai arzătoare dorințe. Încrezătoare și cu multă iubire, Mirela Retegan privește rolul de mamă ca pe cea mai frumoasă călătorie de care are parte. Evoluția și introspecția alegerilor sale au făcut-o să fie astăzi una dintre cele mai influente femei din România, ale căror sfaturi sunt privite cu interes de mii de urmăritori. Vizionare plăcută!