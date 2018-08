Comunicat de presa

Cele mai bune filme lansate anul acesta, dar si o retrospectiva de filme romanesti vor putea fi urmarite timp de patru saptamani pe Insula Artelor din Parcul Titan. Accesul pentru public este liber.10 dintre pelicule sunt nominalizate si premiate anul acesta la Globurile de Aur, Festivalul de Film de la Cannes, Premiile Cesar si Oscar – “Un beau soleil interior” (r. Claire Denis), “Loving Vincent (r. Hugh Welchman, Dorota Kobiela)”, “The Square” (r. Ruben Östlund), “Happy End” (r. Michael Haneke), “Romania neimblanzita” (r. Tom Barton-Humphreys), “Loveless” (r. Andrey Zvyagintsev), “Au Revoir La-Haut” (r. Albert Dupontel), “L’Atelier” (r. Laurent Cantet), “In the Fade” (r. Fatih Akin) si “Pororoca” (r. Constantin Popescu).



Iar in retrospectiva filmelor romanesti sunt de neratat bine-cunoscutele “Restul e tacere” si “Asfalt Tango” (r. Nae Caranfil), “Nea Marin miliardar” si “Mihai Viteazul” (r. Sergiu Nicolescu), , “Terminus Paradis” si “Reconstituirea” (r. Lucian Pintilie), “Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii” (r. Catalin Mitulescu), “Eu cand vreau sa fluier, fluier” (r. Florin Serban), “Veronica” (r. Elisabeta Bostan), “Occident” (r. Cristian Mungiu).

Seria de proiectii va fi deschisa pe 21 august de un spectacol de percutie cu Barbarossa Samba Group, de la ora 20:00.

Programul pentru saptamana 21 – 26 august 2018 este, de marti pana duminica, de la ora 21:00:

21 august - LA REVEDERE ACOLO SUS/ AU REVOIR LÀ-HAUT, R. Albert Dupontel, 117 minute,AP 12

22 august - ATELIERUL/ L'ATELIER, R. Laurent Cantet, 113 minute, AP 12

23 august - IN THE FADE, R. Fatih Akin, 106 minute, N15

24 august - CU DRAG, VAN GOGH/ LOVING VINCENT, R. Hugh Welchman, Dorota Kobiela, 94 minute, AP 12

25 august - NEA MARIN MILIARDAR, R. Sergiu Nicolaescu, 88 minute, AP 12

26 august - ROMANIA NEIMBLANZITA, R. Tom Barton-Humphreys, 90 minute, AG

Evenimentul isi propune sa ofere spectatorilor o alternativa la vizionarea filmelor la televizor sau in multiplexuri si, prin selectia prezentata, urmareste sa atraga publicul larg catre filmele de autor. Desi pe insula, sub cerul liber, peliculele vor putea fi vizionate in conditiile unei sali de cinema moderne, la standarde europene.

Detalii despre filme si programul complet pot fi gasite pe site-ul www.cinemainaerliber.ro

Accesul publicului la acest eveniment este liber.