Pentru noi, muritorii, mitologia si lumea legendara a zeilor a fost un subiect fascinant timp de mii de ani. Povesti de dragoste tragice intre zei si muritori, destinati sa fie pentru totdeauna despartiti, lupte eroice si inspaimantatoare intre fortele binelui si ale raului, influenta credintei religioase in diversi zei care au controlat culturile antice grecesti sau nordice – toate acestea sau la baza unora dintre cele mai frumoase filme cu zei.

Filme epice cu zei din mitologie pe care merita sa le vezi

1. Troy

Troia este unul dintre filmele mele preferate inspirate din mitologie si asta in mare parte datorita povestii deosebite care sta la baza acestuia, dar si datorita actorilor extraordinari. Filmul este adaptarea cinematografica a epopeii lui Homer, care are in prim plan cronica triumfului si a tragediei in legendarul Razboi Troian, unul dintre cele mai cunoscute razboaie purtate in numele iubirii. In Grecia antica, pasiunea si iubirea unuia dintre cele mai celebre cupluri, Paris, printul Troiei (jucat de frumuselul Orlando Bloom) si frumoasa Elena, regina Spartei, a generat un razboi care a devastat o civilizatie. Cand Paris o rapeste pe Elena, sotul ei, regele Menelaus, insultat de acest gest si cu onoarea distrusa, se hotaraste sa faca orice pentru a-si recupera sotia si a se razbuna, restabilindu-si astfel mandria si numele. Troia era o citadela pe care nicio armata nu reusise sa o cucereasca, aflata sub comanda regelui Priam (Peter O’Toole) si aparata de puternicul print Hector (Eric Bana). Un singur razboinic, pe jumatate om, pe jumatate zeu reprezenta cheia victoriei sau infragerii Troiei – Ahile (Brad Pitt) considerat cel mai puternic luptator in viata, care avea o singura slabiciune.

2. Clash of the Titans

Filmul, care are in prim plan aventurile lui Perseu (interpretat de Sam Worthington) este un remake al celui din 1981 cu Laurence Oliver si Ursula Andress. Curajosul Perseu este fiul lui Zeus si al sotiei regelui Acrisius, crescut de o familie de pescari. Cand familia ii este omorata de zeul infernului Hades, Perseu se ofera voluntar intr-o misiune extrem de periculoasa pentru a-l infrange inainte ca acesta sa ia puterea din mainile lui Zeus, aducand astfel iadul pe Pamant. Perseu incepe o calatorie plina de pericole si provocari care mai de care mai dificile, pe taramuri interzise ocupate de forte ale intunericului, demoni invicibili si monstri infricosatori. Singura lui sansa de supravietuire este sa-si foloseasca abilitatile deosebite datorate descendentei divine si sa-si accepte puterile de zeu. Lupta pentru suprematie ii aduce fata in fata pe regi, zei si oameni, iar infruntarea ameninta sa distruga intreg pamantul.

3. Thor

In cazul in care mai exista vreo nelamurire, cel mai iubit zeu din universul Marvel este inspirat din mitologia nordica. Thor, alaturi de tatal sau Odin, este cea mai importanta zeitate masculina din mitologia stravechilor vikingi si este reprezentat intotdeauna tinand un urias ciocan in maini. Pentru cei din Scandinavia tunetul era personificarea lui Thor, iar traznetul era intruchiparea ciocanului sau ucigand dusmanii giganti in timp ce calatoreste prin cer in carul sau. Filmul este o aventura epopeica ce ne poarta de pe Pamantul zilelor noastre catre taramul mistic din Asgard, fiind totodata o calatorie mitica a unui erou: de la printul rebel si arogant care considera ca merita sa mosteneasca tronul tatalui sau, la un supererou adevarat care invata ce e iubirea si cum sa-si castige dreptul de a conduce.

4. Gods of Egypt

5. Immortals

Daca sunteti fascinati ca mine de tot ce tine de istoria, cultura si mitologia egipteana atunci acest film o sa se numere printre favoritele voastre. Vechii zei ai Egiptului se dezlantuie intr-o poveste fantastica despre putere, indrazneala, bunatate, dragoste si curaj. Seth (Gerard Butler) zeul intunericului, obligat sa traiasca in pustietatea desertului, in timp ce fratele sau Osiris (unul dintre cei mai populari zei care simbolizeaza moartea si invierea periodica a naturii) domnea peste belsugul de pe malurile Nilului. In momentul in care Osiris ii cedeaza tronul fiului sau Horus (in mitologia egipteana este zeul protector al Egiptului, reprezentat cu cap de soim) Seth isi ucide fratele si il infrange pe nepotul sau in lupta lasandu-l orb. Singura lui speranta de a-si recapata puterile si a-l alunga pe unchiul sau este un tanar muritor care incearca sa-si salveze marea dragoste. In film vom intalni si alti zei puternici din mitologia egipteana precum: Ra (zeul soarelui si cel mai puternic dintre zei), Hathor (zeita dragostei) sau Anubis (zeul lumii de apoi).

Uneori si maretii zei au nevoie de un erou care sa-i apere si sa le aduca victoria impotriva fortelor malefice. La cateva ere distanta dupa ce zeii au reusit sa castige lupta mitica impotriva Titanilor (in mitologia greaca Cei Doisprezece Olimpieni, zeitatile majore ale pantheonului Grecesc, ce isi aveau resedinta pe varful Muntelui Olimp, si-au castigat suprematia in urma unui razboi de proportii impotriva Titanilor, fii lui Uranus, cerul si ai Geei, pamantul, cei mai vechi zei din mitologia greaca.) un nou pericol ameninta atat pamantul cat si lumea zeilor. Regele Hyperion, insetat de putere, declara razboi umanitatii si pleaca in cautarea legendarului Arc Epirus, o arma cu puteri incredibile faurita de Ares si care putea elibera si controla Titanii intemnitati in interiorul Muntelul Tartaros. Singurul care se dovedeste a fi o speranta atat pentru oameni, cat si pentru zei este Tezeu, ales in secret de catre insasi Zeus.

6. Wonder Woman

Trebuie sa recunosc ca am fost extrem de incantata atunci cand am aflat ca, superba si puternica Femeie Fantastica, va avea propriul ei film. Printesa razboinica a amazoanelor, Diana din Themyscira sau Diana Prince in lumea moderna, este intruchiparea zeitei Diana la romani sau Artemis in mitologia greaca, zeita vanatorii si a fecunditatii. Povestea spune ca a fost sculptata din lut de mama sa Hippolyta, regina amazoanelor, insasi zeita Afrodita i-a suflat viata, a primit daruri si puteri supranaturale de la zeii din Olimp si a mostenit calitatile lui Ares, devenind o adevarata zeita a razboiului. Diana va lupta cu, alaturi si pentru oameni intr-un razboi menit sa puna capat tuturor razboaielor, isi va descoperi puterile extraordinare, va cunoaste iubirea adevarata si va salva omenirea. Gal Gadot este cea care o interpreteaza pe super eroina din universul DC Comics.

7. Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief

Filmul nu este unul extraordinar dar reuseste sa te introduca intr-o atmosfera magica si sa te binedispuna complet. Percy Jackson si Olimpienii este o varianta moderna a povestii mitologice lui Perseu si este, totodata, o adaptare a Hotului Fulgerului, primul roman din seria Percy Jackson & The Olympians de Rick Riordan. Dupa ce descopera ca este fiul celebrului Poseidon, zeul marilor, pustiul Percy porneste intr-o aventura plina de pericole si provocari pentru a pune mana pe fulgerele lui Zeus, de furtul carora este acuzat tatal sau.

8. Pan’s Labyrinth

Labirintul lui Pan, un film care mi-a placut foarte mult, este unul captivant, diferit, ciudat si, totodata, ingenios marca regizorului Guillermo del Torro. Povestea se petrece in perioada tulbure a istoriei Spaniei, in timpul raboiului civil, avand ca protagonista o fetita ratacita undeva intre imaginatia sa extrem de bogata si ororile razboiului. In mitologia greaca zeul Pan era protectorul turmelor si al pastorilor si inventatorul unui instrument de suflat numit syrinx, fiind jumatate om si jumatate animal. In mitologia romana, Pan era indentificat cu Faunus, traia in codri si pandea deseori nimfele. Granitele dintre lumea interioara si cea exterioara, intre fantezie si realitate, intre starea de constienta si cea de inconstienta sunt mai putin exacte in acest film care combina realismul magic cu ororile razboiului.