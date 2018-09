Uneori, adevarul poate fi mult mai interesant si mai captivant decat o poveste bazata pe o fantezie. Unele dintre cele mai de succes filme realizate la Hollywood au fost inspirate din povesti de viata reale, povesti care au socat o lume intreaga, au uimit si au devenit o sursa de inspiratie de neegalat. Am ales pentru voi o lista cu cele care au ramas in istorie drept cele mai bune filme biografice.

Filme biografice impresionante pe care merita sa le vezi

Darkest Hour

O spun cu mana pe inima Darkest Hour e un film exceptional pe care merita sa il vezi macar o data. Gary Oldman (pe care il ador din momentul in care l-am vazut in faimoasa ecranizare a romanului Dracula de Bram Stocker) a meritat pe deplin Oscarul pentru cel mai bun actor deoarece, vorba aceea, l-a interpretat pe Winston Churchill mai bine decat s-ar fi interpretat el insusi. Un film care iti arata istoria neinvata la scoala sau care nu apare in cartile de istorie, despre omul care a reusit sa il infrunte cu succes pe Hitler. Un film despre Al Doilea Razboi Mondial in care armele cele mai de pret nu sunt pistoalele, bombele sau pustile, ci cuvintele, istetimea si intelepciunea.

Snowden

Nu de putine ori am zis ca ne-ar trebui si noua un Snowden in Romania. Povestea reala a lui Edward Snowden, spusa de regizorul Oliver Stone care a realizat pelicula in colaborare cu acesta, vizitandu-l de cateva ori la Moscova. Cine este mai exact Edward Snowden? Omul care a bagat frica in marele si aotoputernicul NSA American si un fost agent CIA ale carui dezvaluiri din mai 2013 au dat peste cap lumea securitatii si a informatiilor. Snowden este egal cu numele celui mai mare scandal pe teme de securitate iscat in interiorul Serviciilor de Spionaj si Inteligenta cu repercursiuni in cadrul guvernului celei mai puternice si influente tari din lume. Povestea aduce in prim plan cei noua ani din viata lui Snowden, de la racolarea in cadrul CIA si pana la fuga sa peste hotare impreuna cu o multime de informatii despre modul in care serviciile secrete incalca dreptul la libertate si viata privata.

I, Tonya

Un film biografic de exceptie care aduce in prim plan drama profunda a fostei mari patinatoare americane Tonya Harding, prima patinatoare artistica care a reusit sa execute pe gheata un triplu Axel. Filmul spune povestea celebra si controversata a patinatoarei care in anul 1994 a fost implicata in unul din cele mai mari scandaluri sportive. Nancy Kerrigan, rivala de atunci a Tonyei a fost agresata in vestiare cu un baston telescopic in timpul campionatului de patinaj artistic din Detroit. Tonya a fost acuzata ca a ordonat agresarea rivalei sale, devenind personificarea cruzimii din sportul profesionist si a fost exclusa din Federatia Americana de patinaj artistic, iar cariera ei total distrusa. Tonya este jucata exceptional de talentata Margot Robbie, iar sotul acesteia este interpretat de simpaticul actor roman Sebastian Stan.

The Imitation Game

Un alt film care se numara printre preferatele mele, atat din pricina povestii, cat si din pricina actorului principal, mai exact Benedict Cumberbatch. Filmul spune povestea matematicianului Alan Turing, omul care a invins nazistii si ne arata de ce a ajuns omenirea sa aiba nevoie de computere. Turing este cel care a gandit ce ar trebui sa faca un computer si datorita ideii sale cel de-Al Doilea Razboi Mondial ar fi fost scurtat cu doi ani si 14 milioane de vieti. El este considerat “parintele” computerelor si al inteligentei artificiale, el preconizand inca de atunci ca masinile vor putea gandi, chiar daca nu o vor face precum o facem noi. Alan, alaturi de o echipa de matematicieni si criptografi a reusit sa sparga codul Enigma folosit de nemti, creand un computer special pentru acesta, fapt ce a dus la infrangerea lor.

Grace of Monaco

Un film deosebit si un rol care i s-a potrivit manusa delicatei Nicole Kidman. Acesta aduce pe marile ecrane povestea din spatele imaginii perfecte a superbei Grace Kelly si problemele prin care a trebuit sa treaca fiind nevoita sa aleaga intre pasiunea pentru cinema si datoria ei morala in calitate de Printesa de Monaco.

The Pianist

O capodopera cinematografica castigatoare a trei premii Oscar, in regia lui Roman Polanski, un film pe care o data ce l-ai vazut cu greu il mai poti scoate din minte si din suflet. Pianistul spune povestea adevarata a unui pianist polonez genial, care din pricina originii sale evreiesti este fortat sa duca o viata de fugar, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Drama acestuia si suferintele de neimaginat la care erau supusi oamenii in acele vremuri dezvaluie o lume coplesitor de dura si o realitate cruda. Szpilmann este interpretat exceptional de talentatul Adrien Brody, rol care i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor.

The Wolf of Wall-Street

Coco Before Chanel

Un alt film de succes in care perechea minune de la Hollywood s-a unit realizand ceva exceptional, mai exact actorul Leonardo DiCaprio si regizorul Martin Scorsese. Filmuleste bazat pe romanul autobiografic al lui Jordan Belfort, un broker care traieste visul americna, reusind sa castige milioane de dolari, sa aiba tot ce si-a dorit pana in momentul in care totul se transforma in cosmar. Trebuie sa recunosc ca interpretarea execptionala a lui Leonrado DiCaprio este cea care transforma filmul in ceva cu adevarat spectaculos. Este o adevarata incantare sa il vezi jucand, reusind sa creeze un personaj credibil si savuros, indiferent ca se taraste pe jos ca un copil sau ca tine un discurs inspirational.

Gabrielle Bonheur Chanel este femeia care a revolutionat lumea modei si a schimbat cursul istoric al acesteia, prin lupta apriga de integrare intr-o societate care era complet diferita in comparatie cu ideile ei inovatoare si originale. Chanel invoca imaginea femeii libere si independente, a femeii revolutionare si moderne. De amintit este faptul ca Chanel a fost una dintre primele femei cau au imbracat pantaloni, iar faimoasa rochie de seara potrivita la orice ocazie ”little black dress” a fost creata tot de ea. In anul 1926, cunoscuta revista de moda americana Vogue, a publicat o poza cu rochia scurta neagra si a amentionat ca aceasta va deveni un fel de uniforma a tuturor femeilor, nimic mai adevarat. De la o cantareata intr-un bar din provincie la detinatoarea unui imperiu de afaceri, calatoria lui Coco Chanel este una absolut remarcabila.

A Beautiful Mind

Unul dintre cele mai bune filme biografice, detinator a patru premii Oscar. O minte sclipitoare aduce in prim plan drama profunda a unui geniu matematician pe nume John Forbes Nash, interpretat excelent de Russell Crowe. Dupa ce pune la punct o teorie economica si devine cunoscut in lumea matematicienilor, CIA ii incredinteaza misunea de a prinde niste spioni rusi, iar adevarata tragedie incepe in momentul in care geniul sau este sufocat de o boala incurabila. Dincolo de boala sa, schizofrenie paranoida, el a dezvoltat aceea teorie care in film si-a primit numele de “nu o alege mereu pe blonda”, mai exact presupune ca intr-o negociere cu mai multe parti, trebuie sa cauti punctul de echilibru in care fiecare primeste ceea ce doreste.

The Social Network

Reteaua de socializare este un film biografic regizat de David Fincher care prezinta modul in care a fost fondat Facebook, cea mai populara retea de socializare din lume. La originea acestei senzatii care a revolutionat internetul se afla o idee nascocita intr-o camera de camin in mintea studentilor Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin si Sean Parker, care s-au transformat in mai putin de 6 ani in miliardari.

The King’s Speech

Unul dintre filmele mele preferate, Discursul regelui este o drama istorica desavarsita si o adevarata lectie de viata. Filmul spune povestea barbatului care a devenit regele George VI al Marii britaii, tatal actualei Regine Elisabeta a Marii Britanii. Acesta este afectat de o balbaiala nervoasa ce pare sa se acutizeze in momentele in care vorbeste in public. Doar ca, din nefericire pentru el, statutul de rege nu te priveaza de acest lucru. George apeleaza la serviciile unui logoped care obisnuieste sa foloseaca tot felul de tehnici neasteptate si imprevizile, iar intre cei doi se leaga o frumoasa prietenie. Filmul biografic este o adevarata lectie despre complexe depasite, prietenie, destin, istorie si bunatate.

Rush

Rush nu este doar un film biografic despre uniii dintre cei mai mari piloti de curse din toate timpurile, Nicki Lauda si James Hunt, dar si un film inspirational despre acel eroism personal, despre curaj, nebunie si genialitate. In epoca de aur a Formulei 1 rivalitatea dintre pilotii Lauda si Hunt era arhi cunoscuta. Primul era serios, precis, nesuferit, retinut, antivedeta, cu aere de superioritate, inginer si specialist in a prepara masinile de curse, nu doar in a le conduce, iar cel de-al doilea esre frumosul afemeiat, stralucitor prin prisma curajului incredibil, talentat, istet si increzut. Filmul urmareste vietile celor doi si extraordinarul sezon din anul 1976, in timpul caruia ambii soferi au fost dispusi sa riste totul pentru a fi campioni intr-un sport riscant care nu permite erori.

Lincoln

Cand doi maestri ai Hollywood-ului, regizorul Steven Spielberg si actorul Daniel Day-Lewis, isi unesc fortele rezultatul nu poate fi decat o capodopera. Filmul biografic se concentreaza in mare parte pe cel mai important moment din viata celui de-al 16-lea presedinte american Abraham Lincoln. Presedintele reales incearca sa treaca Amendamentul prin care va interzice pentru totdeauna sclavia in Statele Unite ale Americii.