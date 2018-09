Seriale SF fenomenale in care vei regasi personaje interesante, misterioase, puternice, si fascinante, vei descoperi povesti marcante, lumi distopice infioratoare si intamplari care te vor tine cu sufletul la gura episod cu episod.

Seriale SF pe care merita sa le urmaresti

1. Westworld

Ce se intampla atunci cand joaca de-a Dumnezeu ia o intorsatura complet neasteptata si dramatica? Daca primul sezon m-a uimit, m-a socat si mi-a administrat un shot de panica si extaz, al doilea sezon mi-a dat lovitura de gratie. Westworld e genul de serial in care nimic nu e ceea ce pare, in care te poti astepta oricand ca teoriile pe care ti le faci sa fie date peste cap, un serial care se joaca intr-un mod treribil de real cu ideea de viitor si soarta lumii in care traim. Serialul vorbeste despre inceputul constiintei artificiale, de eterna joaca a omului de-a Dumnezeu si evolutia pacatului care exploreaza o lume in care fiecare pofta umana indiferent daca este nobila sau depravata este satisfacuta. Cat de departe suntem dispusi sa ajungem pentru a ne indeplini cele mai ascunse dorinte sau fantezii si de ce am fi capabili daca am stii ca putem sa facem orice fara sa existe consecinte?

2. Altered Carbon

Am urmarit toate episoadele serialului Altered Carbon fara oprire si cu sufletul la gura. Acesta se numara printre acele seriale SF care te intriga, care dau dependenta si care te cuceresc de la primul episod (nu mai vorbesc de rolul principal masculin, dar ajungem si acolo). Altered Carbon este bazat pe romanul cyberpunk al scriitorului Richard K. Morgan si prezinta o lume distopica a carei actiune se desfasoara peste 300 de ani in viitor. In acel viitor oamenii au abilitatea de a-si transfera constiinta dintr-un corp in altul, contra unei sume de bani exorbitante…evident. In acest fel isi asigura nemurirea si pot avea cu fiecare corp alt set de abilitati. In rolul principal este soldatul Takeshi Kovacs (interpretat de Joel Kinnaman…ah suedezii astia), care este readus la viata de un om de afaceri bogat pentru a-l ajuta sa descopere cine i-a asasinat vechiul trup si de ce.

3. Black Mirror

Black Mirror e un serial pe care cu greu il poti descrie in cuvinte si care nu seamana cu nimic din ce am vazut pana acum. E in acelasi timp infiorator si provocator, te face sa iti pui intrebari si sa te gandesti serios spre ce viitor ne indreptam. Black Mirror e mai mult decat un serial SF, e o satira dura si socanta a efectelor tehnologiei asupra noastra, fiecare episod prezinta o alta poveste care reinterpreteaza lucrurile care ne distreaza, dar pe care acum le vedem din partea cealalta a monedei si nu mai par deloc atat de inofensive.

4. The Handmaid’s Tale

Infricosator, infiorator, electrizant si prea real, asa poate fi descris serialul de succes bazat pe romanul lui Margaret Atwood. Povestea slujitoarei este unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am vazut vreodata si sunt convinsa ca inca nu a atins apogeul succesului. Serialul este un tablou sinistru al unui regim totalitarist si a unei teocratii teribile ce cauta sa intareasca prejudecatile, sa diminueze pana la inexistenta rolul femeii in societate si sa scoata la iveala rasismul. Elizabeth Moss este Offred, una dintre putinele femei fertile din taramul Gilead, cunoscut anterior ca Statele Unite, care face parte din casta femeilor folosite in incercarea disperata de a repopula lumea.

5. Stranger Things

Nu stiu sa spun exact ce imi place mai mult la acest serial, ca e vorba de atmosfera, de poveste sau copiii actori incredibili care sunt sarea si piperul serialului. Daca ti-e dor de atmosfera misterioasa a filmelor si serialelor din anii ’80 –’90, Stranger Things este alegerea ideala intrucat prezinta o poveste captivanta a carei actiune are loc in anul 1983. Serialul a fost gandit ca un omagiu adus filmelor si serialelor SF mistery de genul E.T sau ecranizarilor romanelor lui Stephen King. O teorie a conspiratiei destul de populara, un copil disparut, experimente gurvernamentale top-secrete si forte supranaturale terifiante.

6. Humans

7. Dark

Trebuie sa recunosc ca britanicii au un stil aparte de a aborda diferite teme in serialele lor si am fost de fiecare data cucerita de atmosfera ciudata si captivanta pe care reusesc sa o creeze. Subiectul este unul destul de des intalnit in ultima perioada, mai exact inteligenta artificiala si rolul acesteia in viata noastra, insa inabordarea este cumva prin prisma problemelor sociale si familiale pe care aceasta le poate trezi. In suburbiile Londrei, intr-un prezent paralel, cel mai nou accesoriu pentru orice familie moderna si mult prea ocupata este un Synth, adica un servitor robot de ultima generatie, care arata straniu de similar cu echivalentul uman. Doar ca Synth-urile incep sa se “trezeasca” si fiind o forma de viata inteligenta in curs de dezvoltare, in raport cu o forma de viata deja stabilita (omenirea) acestia incep sa se lupte pentru drepturile lor in lume. Cine are dreptul de a stabili ce inseamna sa fii viu?

Extrem de interesant, intunecat si suprinzator, serialul Dark este o productie germana care m-a cucerit de la primul episod. Un serial pe care l-as recomanda la orice ora oricarui amator de sf, drama si mai ales mister. Cele trei elemente care definesc serialul sunt: trecutul, prezentul si viitorul si modul in care cele trei perioade se intrepatrund influentandu-se una pe cealalta. Serialul prezinta povestea unui orasel german invaluit intr-o atmosfera intunecata si creepy care este rascolit de disparitia a doi copii. Ce e si mai interesant este ca raspunsul la acest mister nu trebuie cautat in prezent, ci in trecut…acolo unde s-ar si putea afla cei doi copii.

8. Lost in Space

Lost in Space este un remake al unui serial facut initial prin 1965 si care urmareste aventurile familiei Robinson in timp ce exploreaza zone necunoscute din cosmos de la bordul navei Jupiter 2. Actiunea noului serial se petrece in viitor, mai exact peste 30 de ani, cand colonizarea spatiului a devenit realitate, iar membrii familiei Robinson se numara printre cei testati si alesi sa-si construiasca o noua viata pe alta planeta. Drumul colonistilor catre o noua lume este, din pacate, brusc deturnat, iar acestia sunt pusi in situatia de a crea aliante si de a se lupta cu toate fortele pentru supravietuirea intr-un mediu extraterestru periculos, la ani-lumina de destinatia initiala.

9. Travelers

Un serial care nu s-a bucurat de atat de multa publicitate dar, care are nevoie de toata atentia pentru ca este un serial SF foarte bun. Peste cateva sute de ani in viitor, ultimii supravituitori ai Pamantului descopera mijloacele prin care sa isi poata trimite constiinta in trecut in corpul unor persoane, cu cateva minute inainte sa moara. Acesti “calatori” pun stapanire pe corpul si viata unor oameni din secolul 21, alesi aparent intamplator, avand misiunea secreta de a salva omenirea de la dezastrele naturale sau provocate si de la politica si coruptia care au dus la distopia din viitorul pe care l-au abandonat.

10. Orphan Black

Serialul Orphan Black este in sine o experienta extrem de intriganta pe care trebuie sa o traiti macar o data si face parte din categoria serialelor care iti raman in minte pentru o lunga perioada de timp atat din pricina subiectului, cat si a ingeniozitatii actiunii. Serialul are in prim plan o femeie pe nume Sarah Manning, care isi asuma identitatea unei alte femei care seamana leit cu ea si care se dovedeste a fi clona ei. Tatiana Maslany, actrita care interpreteaza clonele feminine este absolut geniala, reusind sa creeze atatea personaje care desi arata la fel, au personalitati complet diferite. Serialul aduce in discutie clonarea umana si etica ce inconjoara aceasta actiune.

11. Fringe

Printre cele mai bune seriale SF din toate timpurile, Fringe a evoluat in timp, devenind cu fiecare sezon care aparea din ce in ce mai bun. Ca de fiecare data, genialitatea regizorului J.J. Abrams este de necontestat (tot el a creat si serialul LOST, considerat unul dintre cele mai bune seriale din toate timpurile.). Povestea nu este deloc una simpla, dar iti da dependenta si te cucereste de la primul episod: de la teme precum universuri paralele, experimente fizice, naratiuni alternative, la proiectii astrale, teleportare, invizibilitate, reanimare sau existentialism. Personajele sunt absolut geniale si extrem de bine interpretate, de la cel mai rece, infricosator, inteligent si agitat personaj – Walter Bishop (John Noble), la superba agenta FBI Olivia Dunham (interpretata de Anna Torv un real talent care a iesit la iveala o data cu prestatia din Fringe).