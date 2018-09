Nu exista provocari pe care sa nu le putem depasi atunci cand luptam cu toate fortele noastre.

Recunosc cu mana pe inima ca sunt o fana inflacarata a filmelor cu si despre supravietuire, cu atat mai mult daca sunt inspirate sau bazate pe fapte reale si asta pentru ca ma emotioneaza si ma fac sa ma intreb oare ce as face daca as fi pusa in acea situatie, care imi sunt limitele si cat de departe as merge pentru a-mi salva viata?

11 filme faine cu si despre supravietuire care te inspira si te emotioneaza

1. The Martian

Daca v-ati intrebat vreodata cum poate un film sa fie amuzant, spectaculos, inteligent, emotionat si sa te tina mereu in suspans, toate in acelasi timp, Martianul este exemplul ideal. Filmul lui Ridley Scott, inspirat de bestseller-ul lui Andy Weir poate fi laudat pentru multe lucruri, dar cel mai important este acela ca reuseste cu usurinta sa te faca sa crezi cu ardoare in puterea fara limite a spiritului uman, capabil sa invinga orice obstacol in lupta pentru supravietuire. In timpul unei misiuni riscante pe Marte, astronautul Mark Witney (Matt Damon) este considerat mort in urma unei furtuni puternice. Insa acesta supravietuieste urgiei si, trezindu-se singur pe planeta ostila, este nevoit sa lupte pentru viata sa prin tot felul de mijloace. Filmul uimeste si emotioneaza, amuza si intriga, totul intr-o combinatie unica asa cum rar ti-a fost dat sa vezi.

2. The Mountain Between Us

Cand moare speranta se naste dragostea. Kate Winslet si Idris Elba…o combinatie extrem de interesanta care m-a facut sa astept acest film cu si mai multa nerabdare. Muntele dintre noi este bazat pe romanul cu acelasi nume de Charles Martin si este mai mult decat un film despre supravietuire care te tine cu sufletul la gura, ci este si o poveste captivanta cu un plan sentimental puternic. Filmul ii are in prim plan pe neurochirurgul Ben Bass si foto-jurnalista Alex Martin, doi straini care in urma prabusirii avionului pe crestele muntilor din Ohio, in mijlocul unei salbaticii necrutatoare, sunt nevoiti sa aiba incredere unul in celalalt si sa lupte impreuna pentru a ajunge acasa in viata.

3. Into the Wild

Un film deosebit care demonstreaza ca Sean Penn este genial nu doar ca actor, dar si ca regizor. Printre cele mai faine filme pe care le-am vazut, In salbaticie, vorbeste despre nobletea unui om care decide sa renunte la toate averile lui pamantesti in favoarea celor spirituale (interesant nu?), despre incercarile fizice si psihice prin care trece un om pentru a ajunge la maturizare si despre bucuria de a trai liber. Peisajele cu totul uimitoare, libertatea totala si calmul acestui film te face sa scapi de problemele de zi cu zi, regulile stupide ale societatii sunt puse deoparte, doar pentru a simti din nou uniunea miraculoasa cu natura. Mai mult decat atat, filmul este o lectie de viata si o trezire la realitate.

4. 127 Hours

Ma incearca tot felul de sentimente atunci cand ma gandesc la filmul 127 de ore. Unele pline de admiratie si emotie fata de puterea de care a dat dovada personajul principal, iar altele cutremuratoare si dramatice cand ma gandesc la experienta prin care a fost nevoit sa treaca. Un film dur, imprevizibil si emotionant despre hazard, indrazneala omului de a se pune cu destinul si esenta spiritului uman care este capabila sa treaca dincolo de orice limita. Filmul prezinta cazul real al alpinistului american Aron Ralston (jucat exceptional de James Franco) care, blocat intre versantii unui canion din Utah si fara nicio sansa de a fi salvat, se vede nevoit, dupa cinci zile agonizante, sa-si taie bratul pentru a se elibera si a supravietui.

5. Adrift

6. Gravity

In 1983 viitorul parea luminos pentru Tami Oldhan, intrucat ea si logodnicul sau, Richard Sharp erau extrem de indragostiti si faceau exact ce le place, navigau in lung si in lat. Asta pana in momentul in care, o oportunitate care le putea aduce multi bani facand exact ce le place, mai exact sa navigheze, se dovedeste un cosmar. Filmul este o drama romantica, bazata pe evenimente reale, a unui cuplu aventurier care, crezand ca pornesc in aventura vietii lor, se indreapta catre un destin fatal. Cei doi indragostiti nu si-au imaginat nicio secunda ca vor ajunge direct in mijlocul unuia dintre cele mai catastrofale uragane din istorie. Tami se trezeste, dupa trecera furtunii, intr-o barca serios avariata, langa partenerul ei grav ranit si fara nicio cale de ajutor, fiind nevoita sa gaseasca solutii de salvare atat a ei cat si a barbatului pe care il iubeste.

Dintre toate locurile periculoase, incredibile, ostile si cu sanse mici de supravietuire, in spatiu mi se pare cel mai inspaimantator sa te afli. Ce se intampla atunci cand te trezesti in intunericul apasator al spatiului, intr-o tacere insuportabila care iti spune ca ai pierdut orice legatura cu Pamantul si orice sansa de a te salva, cand fiecare gura de aer consuma si putinul oxigen rams, iar singura cale de a ajunge acasa este de a inainta prin terifianta intindere a spatiului? Ma trec fiori pe sira spinarii doar cand ma gandesc, insa personajele interpretate de Sandra Bullock si George Clooney sunt nevoiti sa treaca exact prin asta. Totul este prezentat cu un extraordinar realism, o lupta a omului cu imensitatea sumbra a spatiului si cu managerierea perfecta a resurselor pentru ca mult-dorita destinatie, Pamantul, sa fie macar putin posibila.

7. Everest

O poveste cutremuratoare, captivanta si mai presus de atat, adevarata. Filmul a fost putin cam „abrupt” in ceea ce priveste povestea in sine despre ceea ce s-a intamplat pe Everest in anul 1996 insa, este unul dintre cele mai bune filme cu si despre supravietuire care nu are cum sa nu te impresioneze. Totul, de la peisajele uluitoare, la intensitatea cu care personajele lupta pentru viata lor si dramatismul evenimentelor prezentate te cucereste si te emotioneaza. Un alt lucru care mi s-a parut cu adevarat extraordinar este modalitatea prin care filmul a reusit sa capteze spiritul Everestului, iar pentru cateva minute bune simti ca esti si tu acolo alaturi de personaje, luptand pentru viata ta.

8. The Revenant

Leonardo DiCaprio este fara doar si poate unul dintre cei mai buni actori de la Hollywood si unul care este capabil sa joace orice rol intr-un mod cu totul desavarsit. The Revenant este filmul care i-a adus mult ravnita statueta Oscar si care l-a transformat in unul dintre cei mai iubiti actori si, cred, singurul pentru care s-a bucurat aproape o lume intreaga. Filmul este inspirat de romanul lui Michael Punke, bazat pe fapte reale, avand in prim plan legenda lui Hugh Glass. The Revenant este o poveste extraordinara si dramataica despre viata, putere si lupta pentru supravietuire. Exploratorul american Glass, membru a unei expeditii in Muntii Stancosi, este lasat de camarazii sai in salbaticie fara arme si echipament si este nevoit sa treaca prin cele mai dure experiente printre care si o confruntare ingrozitoare cu un urs grizzly. Desi mutilat si cu rani majore, Glass lupta pentru viata lui si pentru razbunare.

9. Wild

Dupa ani de zile de reactii care au condus-o incet catre distrugerea personala, Cheryl (interpretata extraordinar de Reese Witherspoon) ia o hotarare pe care toti cei din jur o considera nesabuita, mai exact sa inceapa o calatorie de 1500 de km, pe jos si de una singura, fara experienta, de-a lungul Pacific Crest Trail. Acesta este un traseu montan superb, periculos si extrem de greu care uneste nordul Statelor Unite de granita cu Mexicul. Un film care m-a fascinant pur si simplu atat prin imaginile vizuale, cat si prin sentimentul pe care il transmite.

10. Life of Pi

Printre filmele preferate se numara si Viata lui Pi, o parabola a vietii, un dialog intre om si divinitate, o poveste despre supravietuire, acceptare, adaptare si o prietenie neobisnuita. Ce alegem sa credem ne poate transforma complet sufletul si nu exista provocari pe care sa nu le putem depasi atunci cand luptam cu toate fortele noastre. O odisee intre filozofie, religie si supravituirea omului in fata naturii necrutatoare. Povestea urmareste aventurile unui tanar naufragiat timp de zeci de zile in mijlocul Oceanului, iar partenerul sau este nimeni altul decat un tigru fioros.

11. I Am Legend

„Numele meu este Robert Neville. Sunt un supravietuitor din New York City. Daca mai este cineva acolo…oricine…Te rog. Nu esti singur.” Asa incepe povestea cutremuratoare a lui Robert, un savant stralucit, care este ultimul supravietuitor din ceea ce a mai ramas din orasul New York sau poate din intreaga lume. Timp de trei ani de la eliberarea virusului care a nimicit intreg orasul, Robert a trimis zilnic mesaje radio in incercarea de a gasi alti supravietuitori. Pericolul insa se afla pe strazi, in intuneric acolo unde victimele molimi, cei infectati, ii pandesc din umbra fiecare miscare asteptand ca acesta sa faca o miscare fatala. O drama despre supravietuire, un thriller post-apocaliptic, un film stiintific, o poveste despre umanitate cufundata intr-o mare bestialitate si liniste.