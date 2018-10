Nu cred ca exista seriale care sa te tina mai tare cu sufletul la gura si sa creeze dependenta intr-o asa mare masura incat sa nu te mai dezlipesti din fata ecranului, ca cele politiste. Exista o placere incredibila in a decoperi mistere care iti provoaca sufletul si mintea, in a fi alaturi de eroii tai preferati in vanatoarea raufacatorilor si in a intelege cateva dintre cele mai complexe minti criminale.

10 seriale politiste care te tin cu ochii lipiti de ecran

1. True Detective

Unul dintre serialele mele politiste preferate, al carui prim sezon il recomand din toata inima. De la scenariu si imagini, la actorii incredibili (Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michele Monaghan) serialul este o reusita incontestabila, care te face sa pierzi conexiunea cu realitatea si sa te integrezi intr-o lume misterioasa si periculoasa care iti poate contamina sufletul. Fiecare sezon are o alta crima care trebuie rezolvata si alti detectivi dispusi sa faca orice sa descopere criminalul. Primul sezon urmareste cautarea timp de 17 ani a unui criminal in serie si obsesia celor doi detectivi Rust Cohle si Marty Hart (McConaughey si Harrelson) care le va schimba viata definitiv.

2. Criminal Minds

Printre cele mai bune seriale politiste se numara si Minti Criminale, care se afla la al-13-lea sezon. Serialul are in centru o echipa de elita de specialisti FBI care analizeaza cele mai periculoase minti criminale din Statele Unite, incercand sa le anticipeze miscarile inainte ca acestea sa faca urmatoarea crima. Fiecare membru al echipei contribuie cu propria sa expertiza: un geniu cu un IQ social urias, un geniu al computerelor, un expert in crime cu motivatie obsesionala sau un specialist capabil sa castige increderea oamenilor si sa le afle secretele.

3. Luther

Carismaticul Idris Elba intra in pielea unui personaj extrem de interesant pe care il interpreteaza cu toata forta si ingeniozitatea de care dispune. John Luther este o combinatie de inteligenta nativa, forta emanata de fiecare cuvant sau gest, un curaj aproape inconstient in fata pericolului si o lipsa totala de respect fata de regulamente si proceduri. Un detectiv impulsiv si coleric cu sclipiri de geniu care reuseste sa rezolve cele mai ciudate si inspaimantatoare crime.

4. Mindhunter

Daca ar fi sa combin atmosfera intensa a serialului True Detective cu procedurile si misterul din Criminal Minds, rezultatul ar fi ceva asemanator cu serialul oferit de Netflix, si anume Mindhunter. Serialul este inspirat din cartea cu acelasi nume publicata in 1996 scrisa de Mark Olshaker si agentul FBI John Douglas. Serialul aduce in discutie momentul in care s-a discutat pentru prima data in cadrul FBI conceptul de criminal in serie, iar actiunea este construita in jurul unor criminali si a procesului foarte elaborat prin care un grup de agenti FBI trec, in incercarea de a-i gasi sau de a le intelege motivele. Inca o bila alba a acestui serial este data si de faptul ca regizorul este nimeni altul decat David Fincher, cel care a regizat si Seven, Fight Club, The Curious Case of Benjamin Button sau Gone Girl.

5. The Blacklist

6. Sherlock

Serialul care m-a facut sa fiu de partea personajului negativ (da, stiu nu este prima data cand mi se intampla). Raymond “Red” Reddington, unul dintre cei mai cautati criminali de catre FBI se preda si se declara dispus sa colaboreze cu acestia pentru prinderea celor mai periculosi teroristi din lume, insa cu o singura conditie, colaborarea sa trebuie sa se face prin intermediul unui singur agent, frumoasa si tanara Elizabeth Keen. Reddington dezvaluie o lista cu cei mai cautati criminali, numita The Blacklist, despre care este convins ca FBI nu ar fi reusit sa ii prinda, deoarece nu stiu de existenta lor. Care sunt cu adevarat motivele din spatele acestei decizii ramane sa descoperiti urmarind serialul.

Recunosc, am inceput sa urmaresc serialul Sherlock datorita actorului care il interpreteaza, mai exact simpaticul si talentatul Benedict Cumberbatch (cunoscut din roluri in filme precum Doctor Strange, The Imitation Game sau Black Mass). Serialul este o adaptare moderna a aventurilor celui mai celebru si controversat detectiv din istorie – Sherlock Holmes. Serialul reuseste sa te tina in suspans cu fiecare episod, cu un scenariu foarte bine gandit si replici inteligente si pline de ironie.

7. The Wire

Considerat unul dintre cel mai bune seriale din toate timpurile, The Wire, produs si difuzat de HBO, socheaza tocmai prin realitatea grotesca pe care o prezinta. Serialul este unul dintre cele mai convingatoare portrete ale orasului Baltimore din Statele Unite, pe vremuri orasul poetului Edgar Allan Poe, care a devenit locul de adunare al tuturor depravarilor sociale. Coruptia politica este atat de adanca incat ajunge si in sectile de politie. The Wire analizeaza toate aspectele societatii de la cel mai jos nivel, al traficantilor marunti de droguri, pana la politisti, judecatori si politicieni. Este un serial politist care merge mai departe decat majoritatea serialelor de gen si face o radiografie sociala impresionanta construita prin detalii minutioase si personaje foarte bine construite.

8. Blindspot

Serialul Blindspot are un subiect interesant si diferit de restul serialelor politiste. Actiunea incepe cu o femeie goala, cu corpul acoperit de tatuaje care este gasita intr-o sacosa abandonata in Times Square, New York. Femeia nu isi aminsteste nimic din trecutul ei insa, tatuajele atrag atentia celor de la FBI, intrucat numele unuia dintre agentii sai este tatuat pe spatele ei. Tatuajele ascund nu doar identitatea femeii, dar sunt si un indiciu cu privire la o extraordinara amenintare terorista.

9. Quantico

Unul dintre cel mai frumoase seriale politiste, al carui prim sezon cu siguranta te va tine cu sufletul la gura (eu l-am urmarit obsesiv). Serialul are in prim plan un grup de recruti care ajung la baza Quantico de formare a agentilor FBI, aici vedem cum sunt antrenati acestia, prin ce provocari fizice si psihice sunt nevoiti sa treaca si ce legaturi reusesc sa creeze intre ei. Printre recruti se afla si un terorist responsabil de cel mai devastator atac terorist de pe teritoriul Statelor Unite, de la cel din 11 septembrie 2001 incoace.

10. Dosarele X

Un serial pe care l-am urmarit cu sufletul la gura si nu doar eu, ci o lume intreaga, fiind, totodata, cel mai longeviv serial sf politist din istoria televiziunii americane. Serialul urmareste povestea agentilor FBI Fox Mulder (cel care crede in existenta extraterestrilor) si Dana Scully (sceptica ce nu crede in lucruri paranormale) care sunt trimisi sa investigheze asa numitele Dosare X. Acestea reprezinta cazuri nerezolvate si bizare care indica prezenta unor fenomene paranormale. Motto-ul serialului “Adevarul este dincolo de noi” a intrat in istoria televiziunii.