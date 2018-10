Advertorial

Anul 2018 poate avea multe semnificatii pentru romani in diferite contexte, dar in contextul istoric inseamna 100 de ani de Romania, 100 de ani de la evenimentul istoric in urma caruia toate provinciile istorice locuite de romani s-au unit in cuprinsul aceluiasi stat national- Romania.

Vinurile Centenar sunt realizate in editie limitata , din cei mai buni struguri si cu atentie la cele mai fine detalii . Ele sunt o piesa de referinta in colectia oricarui pasionat si totodata un cadou ideal pentru toti cei ce pretuiesc traditia si istoria.

Aceasta colectie prezinta trei vinuri diferite, fecare cu propria simbolistica legata de Marea Unire: Noble 5 Editie Limitata , Sauvignon Blanc 2016 si Feteasca Neagra 2015 .

Noble 5 Editie Limitata

Cinci regiuni-surori - Basarabia, Bucovina, Transilvania, Tara Romaneasca si Tara Moldovei unite intr-o singura tara. Cinci soiuri nobile: Shiraz, Merlot, Feteasca Neagra, Cabernet Sauvignon si Pinot Noir se unesc intr-un singur vin. Nobletea vinului, perceputa de finul degustator prin toate cele cinci simturi, reprezinta un corolar a ceea ce aduna o podgorie romaneasca prin cele cinci valori ale sale: sol, soi, soare, ploaie si truda. Inspiratia noastra incepe cu marile personalitati care au luptat si si-au dat viata pentru reintregirea neamului romanesc. De aceea, am ales sa le onoram prin simbolul mecanismului de ceas, fiecare rotita reprezentand o personalitate istorica ce a avut un rol determinant in acest complicat proces al infaptuirii Marii Uniri.

Al doilea vin prin care am ales sa cinstim sarbatoarea centenarului este un soi autohton vechi- Feteasca Neagra- dintr-o gama de top a noastra- Origini. Denumirea gamei Origini evoca momentul care a marcat originea Romaniei Mari. Un veac intreg in care, la bucurie sau la triste t e, romanul a inchinat acest vin sanatos, de culoarea sangelui, cu aroma fructelor din padurile noastre seculare.

Iar cel de-al treilea vin este Sauvignon Blanc, deoarece a cum un veac, la originile Romaniei Mari a contribuit si un francez: celebrul general Henri Mathias Berthelot. Vita nobila de sorginte frantuzeasca si tarana romaneasca se intalnesc din nou fericit: soiul Sauvignon Blanc si solul fertil din viile Budureasca dau impreuna vinul cel mai potrivit pentru a celebra Centenarul Marii Uniri de la 1918.