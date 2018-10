Comunicat de presă

Always lansează alături de Teach for Romania „Atelierele Încrederii”, ca parte a campaniei „Profesorii Încrederii”, cu rolul de a încuraja elevii din ciclul gimnazial să viseze cât mai departe și să creadă cu adevărat că orice vis poate deveni realitate.

Conform studiului* prezentat de Always în anul 2014, în cadrul campaniei #CaOFată, mai mult de jumătate (56%) dintre fete își pierd încrederea în sine în perioada pubertății, prima menstruație marcând momentul cu cel mai mic nivel de încredere în sine al lor. Always a demonstrat efectul profund pe care fraza „Ca o fată” îl poate avea asupra încrederii în sine al fetelor și a inspirat o mișcare care a început, ușor dar sigur, să schimbe percepția publică. De atunci, Always și-a luat angajamentul de a susține încrederea în sine a tinerelor, astfel încât să-și poată urma visul, oricare ar fi acela.

Studiul prezentat de Always în 2017** ne evidențiază faptul că 7 din 10 fete evită să încerce lucruri noi în timpul pubertății din frica de a eșua, iar 8 din 10 fete simt că presiunea societății de a-i mulțumi pe alții și de a fi perfecte este factorul cheie ce contribuie la teama fetelor de a eșua în timpul pubertății. Iar alături de fete, deși într-un procent mai mic, băieții experimentează situații similare.

Remarcând impactul pozitiv pe care educația de calitatea și profesorii pasionați de meseria lor îl au asupra încrederii în sine a tinerilor din orice mediul social, Always a derulat diverse campanii de susținere, cum ar fi „Profesorii Încrederii”, alături de asociația Teach for Romania, prin care o echipă de profesori devotați au deschis orizonturile elevilor, campania Always Unesco sau campania de informare despre îngrijirea personală la pubertate din școlile românești.

Susținerea tinerilor să își îndeplinească visul este un angajament pe termen lung, așadar Always continuă campania „Profesorii Încrederii” susținând 6 profesori Teach for Romania să îi încurajeze pe elevi să viseze cât mai departe, să experimenteze și să își aleagă profesiile pe care și le doresc cu adevărat.

Mai mult decât atât, anul acesta Always le oferă posibilitatea tinerilor să facă cunoștință cu diferite profesii și specialiști din diferite domenii prin „Atelierele Încrederii”, unde elevii au avut ocazia să devină cântăreți de succes, arhitecți, oameni de televiziune și doctori renumiți pentru o zi. Alături de Oana Cuzino, Nicole Cherry, Andreea Berecleanu și Anca Serea, precum și specialiști din domenii ca arhitectură, medicină, IT sau pedagogie, 40 de copii de gimnaziu din programul Teach for Romania au luat parte la ateliere prin care au învățat că, dacă au încredere în sine, orice carieră este posibilă.

Oana Cuzino, susținător al campaniei, a declarat: „Susțin această campanie desfășurată de Always și Teach for Romania deoarece cred cu adevărat în potențialul fiecărui copil și numai prin educație de calitate îi putem încuraja și sprijini să își îndeplinească visurile, oricât de mari ar fi acestea.”

Teach for Romania este o organizație non-profit care activează din 2014 și care a adus un sistem de performanță în educația din sistemul public din România. Pentru împlinirea viziunii, educație de calitate pentru toți copiii din România, organizația atrage și pregătește cei mai talentați oameni din România pentru a deveni agenți de transformare în sistemul educațional românesc, din rolurile de profesori și învățători pentru copiii din medii vulnerabile.

*Studiul Always Confidence & Puberty Wave II a fost derulat folosind panelul Research Now, la care au participat 1.800 de persoane americane (1.300 de femei americane cu vârste cuprinse între 16 şi 49 de ani şi 500 de bărbați americani din aceeași categorie de vârstă). S-a utilizat un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.000 de femei şi 500 de bărbați, precum şi un eșantion adițional de 150 de femei afro-americane şi 150 de femei hispanice. Sondajul a fost realizat în perioada 5 decembrie 2014 - 12 decembrie 2014. Mișcarea Always #CAOFATĂ este susținută de milioanele de fete din întreaga lume care dau expresiei #CAOFATĂ sensuri uimitoare. Campania Always lansată în iunie 2014 a fost inspirată de ideea că începutul pubertății şi prima menstruație marchează momentul în care fetele au cel mai scăzut nivel de încredere.