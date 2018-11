Desi pe retelele de socializare sarbatorile sunt “sezonul in care trebuie sa fii fericit”, stim cata munca au in spate toate fotografiile cu brazi impodobiti, camere decorate tematic, mancare delicioasa si seri petrecute in sanul familiei.

De la curatenie la pregatit toate bucatele de sarbatori si amenajat locuinta cu decoratiuni tematice, la pregatirea celor mai mici detalii, asa cum sunt tinutele pe care le vei purta la fiecare dintre ocaziile specifice, sunt o multime de treburi pe care le vei face pentru ca totul sa fie perfect. Iata cativa aliati care vor face jumatate de munca in locul tau si pe care ii poti folosi pentru a face totul perfect, in cel mai scurt timp:

1. Cantarul electric

Indiferent daca il folosesti pentru a incerca retete noi de prajituri sau pentru a te asigura ca vei face cozonacii dupa reteta bunicii si iti vor iesi la fel de pufosi, un cantar electric te poate scapa de folosirea prea multor pahare gradate si te poate ajuta sa-ti dozezi cu precizie toate ingredientele.

Nu spunem ca este un produs de care nu te poti lipsi, ci doar ca iti va face munca mult mai usoara si mai precisa, mai ales ca te scapa de spalat o multime de vase. In plus, costul de achizitionare a unei asemenea jucarii este destul de mic, iar investitia se va dovedi mai mult decat utila cand familia si invitatii la masa iti vor savura bunatatile preparate ca la carte.

2. Robotul de bucatarie

Daca exista o categorie de produse folositoare pe tot parcursul pregatirii meselor de sarbatori si nu numai, cu siguranta e vorba de robotul de bucatarie . De la tocarea rapida a tuturor ingredientelor pentru salata boeuf, la amestecarea rapida a ingredientelor pentru aluaturi, prepararea maionezei sau a cremelor pentru prajituri, sunt o multime de lucruri pe care le poti face rapid cu ajutorul unui astfel de aparat multifunctional.

In plus, se curata usor, iar recipientele lui pot fi, de cele mai multe ori, spalate in masina de spalat vase. Iti va reduce considerabil timpul petrecut in bucatarie, asa ca vei avea mai multa vreme pentru alte lucruri la fel de importante, cum ar fi o programare la coafor inaintea petrecerii de Revelion.

3. Super-aspiratorul

Bineinteles ca nu aceasta este denumirea oficiala, dar ne vom referi la acel aspirator care iti face munca mai usoara decat un aspirator obisnuit, nu decat o matura. Indiferent daca alegi un aspirator-robot care sa faca aproape toata treaba singur si dupa a carui activitate vei avea doar de retursat colturile camerei, treptele si pragurile sau despre un aspirator care are si functie de spalare, important este sa economisesti timp.

Inainte de a alege insa modelul potrivit, stabileste foarte bine care sunt nevoile tale si tine cont de caracteristicile locuintei. Aspiratorul-robot poate ca nu este cea mai buna solutie pentru o locuinta cu multe trepte, praguri sau covoare foarte groase, dar poate fi perfect pentru suprafete plane, de exemplu.

4. Masina de spalat vase

Spalatul vaselor este o activitate destul de cronofaga, mai ales in perioada sarbatorilor, cand musafirii sunt mai multi decat de obicei. In plus, pregatirile de sarbatori implica folosirea unui numar destul de mare de recipiente in care masori, amesteci si depozitezi toate bunatatile.

De aceea, o masina de spalat vase ti-ar putea salva timp pretios in aceasta perioada. Desigur, aceasta este practica oricand, iar daca o folosesti la capacitate maxima si o setezi pe un program economic, iti va economisi si bani si te va ajuta sa protejezi si mediul inconjurator, prin eficientizarea folosirii resurselor de apa si electricitate.

Tehnologia moderna ne permite sa facem totul mai usor, inclusiv treburile casnice, dar si sa economisim timp. Foloseste-te de aparatura electrocasnica moderna pentru a economisi timp de sarbatori si nu numai si pentru a-l putea folosi in alte scopuri, precum ingrijirea personala sau petrecerea timpului alaturi de cei dragi.